Super El Niño: el fenómeno climático más extremo en décadas se avecina

La ONU advierte que un nuevo episodio de El Niño, posiblemente el más intenso desde 1950, podría comenzar en semanas, combinándose con el cambio climático para provocar fenómenos meteorológicos extremos globales, desde sequías e incendios hasta inundaciones.

Los científicos temen que los efectos combinados de El Niño y el cambio climático provocado por el ser humano puedan alterar el clima en todo el mundo.

Una nueva fase del fenómeno meteorológico natural de El Niño podría comenzar en cuestión de semanas, según ha advertido la ONU, elevando las temperaturas en un planeta que ya está sometido a la presión del cambio climático. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) afirmó que es probable que este episodio de El Niño se intensifique durante el resto de 2026, provocando fenómenos meteorológicos más extremos en gran parte del mundo.

Varios pronósticos de agencias meteorológicas nacionales sugieren que podría convertirse en uno de los episodios más intensos jamás registrados, un posible Super El Niño. Predecir con exactitud el momento de inicio y la intensidad de El Niño puede ser complicado, y los científicos han estado observando las condiciones en una región clave del Pacífico central en busca de indicios que permitan anticipar su evolución.

En diciembre, estas aguas estaban más frías de lo habitual y no se observaban signos de El Niño. El Pacífico central se había calentado, con aguas muy cálidas emergiendo frente a las costas de Sudamérica. En abril, ya era evidente que se avecinaba un fenómeno de El Niño. Las temperaturas en la principal zona de seguimiento estaban aumentando, y desde entonces estas aguas no han dejado de calentarse.

El Niño se forma cuando un cambio en los patrones de los vientos permite que las aguas más cálidas se extiendan por el océano Pacífico tropical. Y aunque ya se había previsto un fenómeno de El Niño, muchos científicos creen que este podría ser inusualmente intenso. Estamos muy seguros de que se avecina un fenómeno de gran magnitud, afirmó el profesor Adam Scaife, responsable de predicciones mensuales y decenales de la Oficina Meteorológica de Reino Unido.

Incluso podría ser un fenómeno sin precedentes. Las temperaturas de la superficie del mar en la región de seguimiento del Pacífico fluctúan de forma natural por encima y por debajo de la media. Cuando la temperatura se eleva o desciende más de medio grado con respecto a la referencia durante un periodo prolongado, las condiciones para un calentamiento superior a dos grados indican un El Niño muy fuerte o el denominado Super El Niño.

Desde 1950 solo se han registrado unos pocos casos de este tipo. Las previsiones apuntan a que este nuevo fenómeno de El Niño podría igualar los máximos históricos, o incluso superarlos. Parte de la razón por la que los científicos prevén un fenómeno de El Niño intenso se encuentra en las profundidades del océano.

Los datos de satélites, boyas y flotadores oceánicos indican que una enorme masa de agua inusualmente cálida, con temperaturas superiores a los 6 grados Celsius por encima de la media en algunos puntos, avanza lentamente hacia el este a través del Pacífico, a cientos de metros de profundidad. La temperatura de estas aguas rivaliza con algunos de los fenómenos de El Niño más intensos que hemos visto, afirmó Michelle L'Heureux, científica física del Centro de Predicción Climática de la agencia científica estadounidense NOAA.

Ese calor de las profundidades marinas suele ser un precursor del calentamiento de las aguas superficiales, que a su vez calientan el aire de la superficie, lo que contribuye a alterar los patrones meteorológicos en todo el mundo. Las condiciones de El Niño echarán más leña al fuego del calentamiento global, afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres. Los efectos serán aún más severos, se extenderán aún más lejos y cruzarán las fronteras a una velocidad devastadora.

No hay dos fenómenos de El Niño iguales, y pueden verse afectados diferentes lugares en distintas épocas del año. Pero un El Niño intenso suele provocar un clima cálido y seco en algunas zonas de Sudamérica, el Sudeste Asiático y Australia, lo que aumenta las posibilidades de sequías e incendios forestales.

También puede debilitar el monzón indio y provocar condiciones más secas en el norte del Gran Cuerno de África, mientras que las lluvias más intensas pueden aumentar el riesgo de inundaciones en el sur de Estados Unidos. El Niño puede incluso aumentar las probabilidades de que los inviernos en Reino Unido tengan un comienzo suave y un final frío, aunque su relación con el clima en el noroeste de Europa no es tan fuerte.

Los acontecimientos del pasado se han relacionado con alzas en los precios de los alimentos y con pérdidas de ingresos por valor de cientos de miles de millones o incluso billones de dólares a nivel mundial, a medida que las malas cosechas y las perturbaciones comerciales se propagan por las cadenas de suministro y las economías. Este potencial Super El Niño, combinado con el cambio climático antropogénico, podría generar impactos sin precedentes, alterando patrones climáticos, afectando la agricultura, la disponibilidad de agua y la infraestructura en múltiples regiones.

Los científicos instan a los gobiernos y a las comunidades a prepararse para escenarios extremos, incluyendo olas de calor, sequías prolongadas e inundaciones repentinas. La ventana de oportunidad para mitigar los efectos más graves se está cerrando, y la cooperación internacional será crucial para enfrentar los desafíos que se avecinan





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