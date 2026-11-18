Colisión en la A-6 con dos heridos y el programa de Ada Colau para 1,5 millones de viviendas, electricidad gratuita y transición ecológica justa.

Una colisión entre dos autobuses en la autovía A-6 ha causado dos heridos y generado importantes retenciones en el Bus-Vao ubicado en Ciudad Universitaria. Este incidente vial se produce en el contexto de una intensa campaña electoral anticipada para las elecciones del 29 de noviembre, donde los principales actores políticos están presentando sus propuestas estructurales.

La coalición encabezada por Ada Colau

La coalición liderada por Ada Colau ha presentado un documento electoral detallado que busca posicionar su oferta política frente a la ola reaccionaria, enfatizando la necesidad de ampliar los derechos sociales y blindar las conquistas democráticas existentes. El programa se describe mediante la metáfora "Un programa como una casa", sugiriendo una estructura sólida y completa que abarca desde la vivienda hasta la economía. La formación encabezada por Ada Colau establece claramente que su misión es enfrentar las propuestas de vuelta atrás, recorte de libertades y privatización de bienes comunes, así como la confrontación entre territorios. Su manifiesto declara explícitamente que la respuesta a estas tendencias reaccionarias debe ser amplificar la protección social, erradicar la especulación inmobiliaria y poner la economía al servicio de la vida humana y ecológica.

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Medidas de vivienda y mercado inmobiliario

El núcleo del programa propone la construcción de 1,5 millones de viviendas públicas para abordar la crisis de accesibilidad, una cifra concreta que busca transformar el panorama urbano. Para lograr este objetivo, la coalición impulsa una inversión anual equivalente al 1 % del Producto Interior Bruto, financiando la expropiación progresiva del stock inmobiliario propiedad de grandes tenedores corporativos. Estas viviendas propuestas tendrían sus rentas vinculadas estrictamente al 25 % de los ingresos mensuales del hogar, garantizando un porcentaje asequible para las familias. Además, se establecerá el carácter indefinido por defecto en todos los contratos de arrendamiento residencial, eliminando la precariedad de los alquileres temporales.

Garantías sociales y jornadas laborales

En el ámbito laboral y social, la propuesta incluye la generalización de la jornada continua, limitando así el uso de la jornada partida que fragmenta el tiempo libre. Se autoriza la autojustificación de la ausencia laboral por problemas leves de salud, otorgando flexibilidad a los trabajadores. Las reformas laborales también contemplan un aumento de la participación de los trabajadores en las decisiones empresariales, promoviendo modelos de cogestión. Un elemento clave es el establecimiento del reparto obligatorio de beneficios entre el capital y el trabajo, redistribuyendo la riqueza generada. El programa también aboga por ampliar los permisos parentales por cuidado de hijos, nacimiento y adopción, apoyando la conciliación familiar.

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Sanidad, educación y protección infantil

El sistema de salud público se ampliaría incorporando la salud bucodental, visual, auditiva y mental como servicios universales, cerrando brechas históricas en la atención integral. La educación pública recibiría una asignación del 7 % del Producto Interior Bruto, priorizando ratios reducidas de alumnos por profesor para mejorar la calidad pedagógica. La gratuidad educativa se extendería desde el nacimiento hasta la universidad, eliminando barreras económicas en todos los niveles. Se garantiza la gratuidad del servicio de comedor en las etapas de Infantil y Primaria dentro del sector público. Para combatir la pobreza infantil, se establecen ayudas específicas para familias vulnerables, facilitando el acceso al Ingreso Vital Mínimo y reforzando las redes de protección social.

Transición ecológica y justicia social

La lucha contra el cambio climático se financiaría con el 3,5 % del Producto Interior Bruto anual, impulsando una transformación profunda del modelo energético y productivo. Se defiende el impulso de energías renovables, la recuperación del control público sobre las redes eléctricas y de gas, y la creación de una comercializadora pública para garantizar la sobería energética. En el transporte, se refuerza el sistema ferroviario público y se fomentan vehículos menos contaminantes. En el ámbito rural, se apoya la agricultura sostenible y la ganadería extensiva. El programa incluye la eliminación de la financiación pública de la tauromaquia, la reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido en productos veterinarios y la transformación de zoos y acuarios en centros de recuperación, promoviendo alternativas a la experimentación animal. La democracia se fortalece mediante el reconocimiento de la diversidad territorial, el aumento de la autonomía municipal, la democratización de la justicia, la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos digitales. Se blindan constitucionalmente los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, y se defiende una Europa más social y autónoma, aumentando la cooperación internacional hasta el 0,7 % del Producto Interior Bruto, priorizando la diplomacia y el derecho internacional.