Sumar ve 'correcto' el rescate a Plus Ultra pero no estará en un Gobierno que haya 'permitido' la corrupción

Sumar, líder de la formación política Sumar, ha defendido que el rescate a Plus Ultra es 'correcto' y ha advertido de que no estará en un Gobierno que haya 'permitido' la corrupción. Zapatero está imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental por el rescate a Plus Ultra.

Sumar ve 'correcto' el rescate a Plus Ultra pero avisa de que no estará en un Gobierno que haya 'permitido' la corrupción . Zapatero está imputado por organización criminal , tráfico de influencias y falsedad documental por el rescate a Plus Ultra .

Sumar defiende que no ha habido 'connivencia' en el Gobierno con posibles actividades ilícitas o poco 'éticas' de Zapatero. En una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, Santiago ha asegurado que 'toda la izquierda está pendiente prudentemente de dejar trabajar a los jueces' y que se conozca 'realmente qué es lo que hay' en el caso que afecta a Zapatero. Una premisa que Sumar ha repetido en el pasado con el caso Koldo o el de Santos Cerdán.

Sumar está 'todos muy vigilantes' y ser 'muy estrictos' en no permitir comportamientos que afecten a la 'ética'. Considera que hay una línea roja 'difusa' entre el delito de tráfico de influencias y la labor de asesoramiento o consultoría, que es algo que hacen 'muchos expresidentes del Gobierno', y que son los tribunales los que la deben dirimir.

Con todo, ha dicho que se trata de actitudes que no le parecen a su formación 'ni políticamente correctas ni, por supuesto, éticas'. De esta forma, ha dicho que si se demostrara que ha habido una 'connivencia' en el Consejo de Ministros en el caso que afecta a Zapatero por el rescate de Plus Ultra sería 'un motivo' para que Sumar abandonara la coalición. Pero se ha mostrado convencido de que 'eso no va a ocurrir'.

Lo que ha habido es un acuerdo del Consejo de Ministros para rescatar seis compañías aéreas, algunas incluso más pequeñas que Plus Ultra. Por tanto, ha subrayado que 'no hay un problema de fondo sobre la idoneidad de los rescates ni sobre la mala utilización del dinero de los rescates, sino si ha habido intervenciones que han podido de alguna forma influir en determinadas decisiones.

Sobre si cree que hay una intención de ir a por Zapatero, en tanto que otros expresidentes también han hecho labores de asesoría, Santiago ha dicho que en este caso 'no hay ninguna duda' depor intentar participar en la solución de los problemas de Venezuela. Para evitar incurrir en supuestos que puedan presentarse como casos de corrupción y en reactivar en el Congreso la Ley de Lobbies, ha zanjado





rtve / 🏆 54. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sumar Plus Ultra Gobierno Corrupción Zapatero Organización Criminal Tráfico De Influencias Falsedad Documental Rescate Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Corrupción Gobierno Cor

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Plus Ultra, Zapatero y la imputación en el caso Plus Ultra: últimas noticias y comentariosEste comunicado llega dos días después de que se conociera la noticia de la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra. La aerolínea Plus Ultra confirma su total disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos y mantiene su actividad con normalidad mientras la instrucción sigue su curso. El objetivo del escrito presentado por el juez de la Audiencia Nacional dedicado al tráfico de influencias era obtener beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra.

Read more »

El Gobierno niega trato de favor a Plus Ultra en sus deudas con la Seguridad SocialPlus Ultra obtuvo un aplazamiento de su deuda con la Seguridad Social que se ciñó 'a la normativa vigente' como ocurrió con otras empresas, según el Gobierno.

Read more »

El Gobierno y la justificada documentación del rescate de Plus UltraEste documento proporcionante del Gobierno ofrece una justificación para el rescate de Plus Ultra, la cual美食ha se justificado al.i depósitos que transcurrieron durante la pandemia de COVID-19, divulgando que Plus Ultra era estratégica y solvente y todos los procesos de toma de decisiones estén sujetos a un marco regulado y a medios técnicos de contratación. La transcripción que figura contiene una detallada traducción del expediente sobre el rescate de Plus Ultra, documentando el proceso en el que se produjo una transacción en base a la resolución favorable del Conselho Gestor. Además, se indica que se efectuaron diversas evaluaciones técnicas por parte de diversos expertos y consultores, y se explica que se tramitó el expediente y se avaló por medio de los servicios técnicos de SEPI, comprendidos entre los asesores de gestión técnica de SEPI.

Read more »

El 'caso Plus Ultra' exige dimisiones en el Gobierno por su grave daño reputacional para España“I can’t believe that it’s true, here am I but where are you?” Steve Winwood.El caso Plus Ultra es mucho más que un rescate mal justificado, es un...

Read more »