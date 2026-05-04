Sumar se compromete a una nueva propuesta de prórroga de alquileres tras el bloqueo de la derecha

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anuncia que Sumar elaborará una nueva propuesta para la prórroga de los alquileres tras el rechazo de PP, Junts, Vox y UPN, buscando un acuerdo amplio con todas las fuerzas parlamentarias, especialmente con Junts, que ha abierto la puerta a negociar.

La necesidad de una nueva prórroga en la regulación de los alquileres es una prioridad urgente para el Gobierno de España, tal como lo ha reiterado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun , en una rueda de prensa ofrecida este lunes.

La votación anterior, celebrada el pasado martes, resultó en un bloqueo por parte de los partidos de derecha –Partido Popular, Junts, Vox y Unión del Pueblo Navarro–, lo que ha impulsado a Sumar a comprometerse a presentar una nueva propuesta en los próximos días. El ministro Urtasun enfatizó que esta nueva propuesta se basará en un acuerdo amplio y de consenso, buscando incorporar las inquietudes expresadas por los diferentes grupos parlamentarios durante el debate de la semana pasada.

Subrayó que el debate previo permitió identificar una serie de puntos clave que fueron escuchados atentamente, lo que sugiere que un acuerdo es factible y que existe un margen para el diálogo. La urgencia de esta medida se ve reforzada por las recientes protestas del Primero de Mayo, donde la vivienda se destacó como el principal problema social del país, afectando a un amplio sector de la población.

El Gobierno reconoce la necesidad de una respuesta rápida, no solo por su propia responsabilidad, sino también por la importancia de contar con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias. La aprobación de la prórroga requiere, nuevamente, el apoyo de Junts, a pesar de su crítica inicial al decreto como jurídicamente defectuoso, económicamente incoherente y socialmente ineficaz.

Sin embargo, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha mostrado una apertura a considerar un nuevo decreto que incorpore sus propuestas, como desgravaciones fiscales para los propietarios y la exención de IVA para los pequeños autónomos. El ministro Urtasun ha respondido positivamente a esta disposición, comprometiéndose a analizar las exigencias de Junts y a presentar un texto revisado lo antes posible, manteniendo como línea roja la prórroga de los alquileres.

Fuentes de Sumar han confirmado su intención de negociar las demandas de Junts, dejando la responsabilidad de encontrar soluciones en la cartera de Hacienda y no esperando la iniciativa del PSOE. Anteriormente, el titular de Consumo, Pablo Bustinduy, había expresado su confianza en la viabilidad de un acuerdo con Junts, reconociendo que, aunque las ayudas fiscales no son el modelo preferido, podrían ser consideradas con la prórroga en vigor.

También se ha mencionado la posibilidad de aprobar el IVA franquiciado para los autónomos, una medida que ya había sido preacordada con Junts para asegurar su apoyo a un decreto anterior relacionado con la guerra de Irán. La situación actual exige una rápida resolución para evitar un impacto negativo en la población y garantizar el derecho a la vivienda





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