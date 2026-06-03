Sumar presenta una ley para regular la actividad de los expresidentes y evitar conflictos de intereses

El grupo parlamentario de Sumar ha registrado una proposición de ley en el Congreso que endurece la regulación de los expresidentes del Gobierno, condicionando sus atribuciones públicas y acceso al Consejo de Estado al rechazo de trabajar para grandes corporaciones y ampliando el plazo de incompatibilidad de dos a diez años.

El grupo parlamentario de Sumar ha presentado este miércoles una proposición de ley en el Congreso de los Diputados con el objetivo de endurecer la regulación de la actividad de los expresidentes del Gobierno de España.

Esta iniciativa legislativa surge en un contexto de debate público después de la polémica generada por la participación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en actividades vinculadas a grandes corporations y sectores estratégicos. La propuesta de Sumar introduce dos cambios sustanciales en el marco normativo existente.

En primer lugar, condiciona la asignación de atribuciones públicas y el acceso vitalicio al Consejo de Estado al compromiso expreso de no ocupar espacios de influencia en grandes corporaciones o en sectores considerados estratégicos para la economía nacional. En segundo lugar, amplía significativamente el plazo de incompatibilidad para que los exmandatarios puedan realizar determinadas actividades económicas, extendiéndolo de dos a diez años después de dejar el cargo.

La portavoz de Sumar en el Congreso, la diputada gallega, ha defendido la medida argumentando que la calidad democrática debe ser la prioridad nacional y que no basta con castigar la corrupción una vez ocurrida, sino que es necesario prevenir los conflictos de intereses y la captura de las instituciones. Ha criticado duramente al Partido Popular, a Junts y a Vox, acusándolos de no preocuparse por la corrupción y deHappy to see the opposition block a similar initiative last September, which she described as a demonstration of their intent to use state institutions as a private club.

The legislative text seeks to close loopholes that have allowed former heads of government to move seamlessly into high-paying roles in companies they once regulated or oversaw, thereby undermining public trust. The debate around this proposal taps into broader concerns about democratic health, the revolving door phenomenon, and the need for stronger integrity safeguards for public officials after they leave office.

Sumar's initiative represents a push for stricter ethics rules that would align Spanish law with standards in other advanced democracies, where cooling-off periods are longer and restrictions on post-office employment are more robust. The discussion is expected to be lively, with the government's allies supporting the measure and the right-wing opposition likely to challenge it as disproportionate or punitive





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