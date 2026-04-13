Suma Capital invierte en Ecocero, impulsando el crecimiento de la empresa alicantina de soluciones acústicas

Suma Capital, gestora de capital riesgo, cierra su primera operación del fondo SC Sustainable Expansion Fund III con la adquisición de una participación mayoritaria en Ecocero. La inversión, de aproximadamente 20 millones de euros, busca impulsar el crecimiento de la empresa alicantina especializada en soluciones acústicas sostenibles.

La gestora de capital riesgo Suma Capital , con sede en Barcelona, ha concretado su primera operación con el tercer fondo destinado a pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas, denominado SC Sustainable Expansion Fund III. Esta iniciativa se materializa con la adquisición de una participación mayoritaria en Ecocero , una empresa ubicada en Alicante que se especializa en soluciones acústica s para espacios interiores.

Suma Capital cuenta con un vehículo que dispone de más de cien millones de euros para invertir, enfocándose en pymes de diversos sectores con un claro potencial de crecimiento. El objetivo ambicioso de la gestora es duplicar esta cantidad de recursos, alcanzando los 200 millones de euros, con el fin de construir una cartera diversificada que incluya entre ocho y diez empresas participadas. Esta estrategia de inversión destaca el compromiso de Suma Capital con el apoyo al tejido empresarial español y su enfoque en el crecimiento sostenible.

La transacción representa un hito importante para Suma Capital y demuestra su capacidad para identificar y apoyar a empresas con un alto potencial de desarrollo. Ecocero, fundada en 2017 y con sede en Sant Vicent del Raspeig, Alicante, se dedica a la producción de paneles acústicos de diseño, que se fabrican utilizando botellas de plástico recicladas. Estos paneles están diseñados para su instalación en una variedad de entornos, como aeropuertos, oficinas y universidades.

Fuentes del mercado indican que el fondo de Suma Capital ha adquirido una participación ligeramente superior al 50% del capital de Ecocero, mediante una inversión aproximada de veinte millones de euros. Se espera que Jorge Bellido, el fundador y principal responsable de Ecocero, continúe liderando la empresa en esta nueva fase de crecimiento. La compañía ha mostrado una trayectoria ascendente notable, con una facturación que superó los 12 millones de euros en 2025 y previsiones de alcanzar los 16 millones de euros para el presente año.

Además del crecimiento en ventas, Ecocero ha experimentado una mejora significativa en su rentabilidad. En 2024, el último ejercicio con datos disponibles, la compañía registró ingresos de 9,3 millones de euros y obtuvo una ganancia después de impuestos de tres millones de euros, lo que representa un aumento del 27% y un 69% respectivamente, en comparación con el año anterior. Es relevante destacar que el 40% del negocio de Ecocero se genera en mercados internacionales, lo que subraya su capacidad de expansión global.

La entrada de Suma Capital como socio estratégico marca un punto de inflexión para Ecocero. Jorge Bellido, CEO de Ecocero, destaca que la colaboración con Suma Capital implica incorporar un socio con una amplia experiencia en el escalado empresarial y en el acompañamiento a equipos fundadores. La compañía se centra en la expansión internacional, el fortalecimiento de su oferta de productos y la consolidación de su capacidad de desarrollo.

Suma Capital ve en Ecocero una serie de elementos clave para su estrategia de inversión en pymes: una propuesta de valor diferenciada, una base material vinculada a la circularidad y una trayectoria de crecimiento sólida. Pau Bermúdez-Cañete, socio de Suma Capital, enfatiza que el objetivo de la inversión es brindar apoyo al equipo de Ecocero y respaldar su ambición de desarrollo internacional. En el proceso de la transacción, Suma Capital contó con el asesoramiento de PwC y Pérez-Llorca, mientras que B Corporate y Mavens asesoraron a Ecocero.

Finalmente, es importante mencionar que el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) ha aportado 40 millones de euros a SC Sustainable Expansion Fund III, lo que ha sido un factor crucial en el primer cierre del nuevo vehículo de inversión de Suma Capital.





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