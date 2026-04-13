Suma Capital invierte en Ecocero, impulsando el crecimiento de la empresa alicantina de soluciones acústicas

Suma Capital, gestora de capital riesgo, cierra su primera operación del fondo SC Sustainable Expansion Fund III con la adquisición de una participación mayoritaria en Ecocero, empresa alicantina especializada en soluciones acústicas. La inversión, respaldada por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), busca impulsar el crecimiento y la expansión internacional de la compañía.

La gestora de capital riesgo Suma Capital , con sede en Barcelona, ha concretado su primera inversión del tercer fondo destinado a pymes españolas, denominado SC Sustainable Expansion Fund III. La operación involucra la adquisición de una participación mayoritaria en Ecocero , una empresa alicantina especializada en soluciones acústicas para interiores. El fondo de Suma Capital , que ya cuenta con más de cien millones de euros disponibles para inversión, tiene como objetivo principal financiar el crecimiento de pymes de diversos sectores con potencial de expansión.

La firma busca duplicar este volumen de recursos, aspirando a alcanzar los 200 millones de euros para conformar una cartera de entre ocho y diez empresas participadas. Este ambicioso plan se enfoca en impulsar el desarrollo de compañías con un claro potencial de crecimiento y que, como Ecocero, se alineen con los criterios de sostenibilidad y economía circular que promueve la gestora.

Ecocero, fundada en 2017 y ubicada en Sant Vicent del Raspeig (Alicante), se dedica a la producción de paneles acústicos de diseño innovador. Estos paneles, fabricados a partir de botellas de plástico recicladas, están diseñados para su instalación en una variedad de espacios, incluyendo aeropuertos, oficinas y universidades.

Fuentes del mercado indican que el fondo de Suma Capital ha adquirido una participación ligeramente superior al 50% del capital de Ecocero, mediante una inversión estimada en veinte millones de euros. Jorge Bellido, fundador y máximo responsable de Ecocero, continuará liderando la empresa en esta nueva etapa, lo que garantiza la continuidad y el conocimiento acumulado.

El crecimiento de Ecocero ha sido notable, alcanzando una facturación superior a los 12 millones de euros en 2025 y proyectando 16 millones para el presente año. Además del crecimiento en ventas, la empresa ha experimentado una mejora significativa en su rentabilidad. En 2024, último ejercicio con datos disponibles, Ecocero registró ingresos de 9,3 millones de euros, obteniendo ganancias después de impuestos de tres millones de euros, lo que representa un aumento del 27% y un 69% respectivamente en comparación con el año anterior. La internacionalización también juega un papel crucial, ya que el 40% del negocio de Ecocero se genera en mercados internacionales.

La entrada de Suma Capital representa una oportunidad para acelerar el crecimiento de Ecocero, según palabras de Jorge Bellido, quien destaca la experiencia de Suma en el escalado empresarial y el apoyo a los equipos fundadores. 'Afrontamos esta nueva etapa con el foco puesto en seguir ampliando nuestra presencia internacional, reforzar nuestra propuesta de producto y consolidar nuestra capacidad de desarrollo', añade Bellido.

Pau Bermúdez-Cañete, socio de Suma Capital, subraya que Ecocero reúne elementos clave para la estrategia de inversión de SC Expansion: una propuesta de valor diferenciada, una base material vinculada a la economía circular y una sólida trayectoria de crecimiento. El objetivo de la inversión es brindar apoyo al equipo directivo de Ecocero y respaldar sus ambiciones de expansión internacional.

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) ha desempeñado un papel clave en el lanzamiento de este fondo al invertir 40 millones de euros en SC Sustainable Expansion Fund III, lo que ha sido un factor decisivo para el primer cierre del vehículo.





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