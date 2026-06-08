Sujetador: ¿amigo o enemigo? Expertas afirman que no hay evidencia de que evite la caída de la mama

Artículo que analiza la falta de evidencia científica sobre los beneficios del sujetador para prevenir la caída de las mamas, basado en opiniones de expertas y estudios limitados. Se discuten factores como genética, comodidad, uso deportivo y recomendaciones para elegir tallas adecuadas.

El debate sobre el uso del sujetador sigue vigente entre las mujeres. Mientras algunas lo consideran una prenda incómoda y prescindible, otras lo usan por comodidad o estética.

Las expertas consultadas coinciden en que no existe evidencia científica que demuestre que el sujetador evite la caída de la mama. Los estudios disponibles son limitados y no concluyentes. Por ejemplo, el médico del deporte Jean-Denis Rouillon realizó una investigación con un grupo reducido de mujeres y observó que aquellas que no usaban sujetador mostraban una ligera elevación del pecho con el tiempo, pero la muestra no es representativa.

Otros especialistas como la ginecóloga Miriam Al Adib señalan que los ligamentos de Cooper son los encargados de sostener la mama y que el sujetador no los fortalece; solo proporciona soporte mientras se usa. La caída del busto depende principalmente de factores genéticos, hormonales, embarazos, variaciones de peso y envejecimiento natural.

La doctora Nuria Henríquez, de la Unidad de Mama del Hospital Quirónsalud, añade que el sujetador puede aliviar molestias en mujeres con mamas grandes o con mastalgia cíclica, pero no previene la ptosis. Además, advierte que un uso incorrecto de la talla puede generar dolor de espalda o problemas en la piel. Recomienda elegir tejidos naturales como el algodón para evitar irritaciones.

En cuanto al deporte, ambas expertas coinciden en que el sujetador deportivo es fundamental para reducir el impacto y evitar el estiramiento excesivo de los ligamentos. Sin embargo, para la vida diaria, la decisión de usar o no sujetador es personal y no tiene implicaciones médicas demostradas. Testimonios como el de Lucía Ruiz, quien dejó de usar sujetador hace más de una década, reflejan una tendencia hacia la libertad de elección.

Marian Linares, joven de la generación Z, también ha renunciado a los aros y las estrecheces, y luce con orgullo sus pechos pequeños. Estas decisiones individuales son respetadas por las expertas, quienes enfatizan que no hay razones de salud que obliguen a usar sujetador, salvo en casos específicos como dolores de espalda por mamas grandes o durante la práctica deportiva de alto impacto.

El uso de una talla correcta es crucial si se opta por llevarlo, ya que una talla inadecuada puede causar el 70% de los dolores de mama inespecíficos. En resumen, la ciencia no respalda los mitos sobre los beneficios del sujetador para la salud mamaria. La comodidad y la preferencia individual son los principales motivos para su uso. Las mujeres deben elegir según sus necesidades, sin temor a dañar sus pechos por no usarlo.

La clave está en usar una talla adecuada si se opta por llevarlo, especialmente durante la actividad física. Las expertas concluyen que no existe evidencia de que el sujetador prevenga la caída de la mama, y que factores como la genética y el envejecimiento son determinantes. La decisión final queda en manos de cada mujer, basada en su bienestar y confort personal





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