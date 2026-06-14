Suiza vota si limita su población a 10 millones para 2050 en un referéndum clave

El referéndum suizo del domingo decide si el país limita su población a 10 millones para 2050, impulsado por la ultraderecha. La medida afectaría la inmigración y las relaciones con la UE.

Este domingo, Suiza celebra un referéndum crucial que podría cambiar el rumbo demográfico del país. La iniciativa, impulsada por el Partido Popular Suizo (SVP), la formación más votada de tendencia populista y ultraderechista, propone limitar la población total a un máximo de 10 millones de habitantes para el año 2050.

Bautizada como iniciativa de sostenibilidad, sus defensores argumentan que es necesaria para frenar la presión sobre los recursos naturales y la calidad de vida. Sin embargo, sus detractores la califican abiertamente como una maniobra antiinmigración, ya que el 28% de los residentes actuales son extranjeros. El crecimiento poblacional ha sido notable: de 7,3 millones en 2002 a 9,1 millones en la actualidad, y las proyecciones indican que podría superar los 10 millones antes de 2050 si no se toman medidas.

La iniciativa no solo establece un techo numérico, sino que también contempla medidas drásticas si la población alcanza los 9,5 millones antes de 2050. En ese caso, se endurecerían las políticas de asilo y se restringiría la reunificación familiar, así como la concesión de permisos de residencia permanente para personas admitidas provisionalmente.

Esto podría tener un efecto dominó en las relaciones con la Unión Europea, ya que Suiza tendría que renegociar los acuerdos internacionales que fomentan el crecimiento demográfico, empezando por el tratado de libre circulación de personas con la UE. La libre circulación es un pilar de las relaciones bilaterales y su modificación podría generar tensiones diplomáticas y económicas. La opinión pública se muestra dividida.

Según una encuesta de la radiotelevisión estatal SBC publicada el pasado 3 de junio, el 52% de los consultados se opone a la iniciativa, mientras que un 45% la apoya y un 3% está indeciso. Tanto el Gobierno suizo como el Parlamento han rechazado la propuesta, argumentando que es contraria a los intereses económicos y a la apertura internacional del país.

El SVP insiste en que es necesario un desarrollo demográfico sostenible para evitar la saturación de infraestructuras, el encarecimiento de la vivienda y la pérdida de espacios naturales. La votación de este domingo no solo definirá el futuro demográfico de Suiza, sino que también enviará una señal sobre la posición del país frente a la inmigración y su relación con Europa en un contexto global de creciente populismo





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