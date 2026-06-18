Suiza derriba el muro bosnio en Los Ángeles y toma impulso en el Mundial 2026

La selección suiza venció por 4-1 a Bosnia en el partido de la fase de grupos del Mundial 2026 disputado en el Estadio de Los Ángeles. Con este triunfo, Suiza suma cuatro puntos y queda muy cerca de la clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que Bosnia solo tiene un punto y se complica enormemente su pase a la siguiente ronda. El partido, que se decidió en los últimos minutos, contó con una gran presencia de aficionados bosnios en las gradas.

Suiza derruye el muro bosnio en Los Ángeles y toma vuelo en el Mundial 2026 . La selección suiza dio un paso de gigante en sus aspiraciones de clasificación para el Mundial 2026 al vencer por 3-1 a Bosnia en el partido disputado en el Estadio de Los Ángeles.

Con este resultado, Bosnia se queda contra las cuerdas, sumando solo un punto a falta de la última jornada de la fase de grupos, mientras que Suiza acumula cuatro puntos y queda muy cerca de los dieciseisavos de final. El ambiente en el estadio fue espectacular, con una gran presencia de aficionados bosnios, unos 15.000 seguidores que acompañan a su selección allá donde va.

Sin embargo, el partido comenzó espeso y sin claridad en el juego. Suiza dominó la primera mitad ante una Bosnia sin ideas, que solo despertó en los últimos minutos del primer tiempo. Los helvéticos tuvieron varias ocasiones para abrir el marcador, con Granit Xhaka dirigiendo el juego y Silvan Widmer muy activo por la banda izquierda. La segunda parte trajo un partido más abierto.

Suiza abrió el marcador con un gol de chilena de Silvan Widmer, que animó a su equipo. Bosnia respondió con un gran disparo de Dedic que rechazó el portero suizo Kobel. Fue entonces cuando Suiza asestó un golpe mortal: Manzanbi, recién ingresado, aprovechó un rechace bosnio para marcar el 1-0. Cuatro minutos después, Embolo fue derribado en el área por Muharemovic, quien recibió tarjeta roja directa.

Rubén Vargas ejecutó la falta directa pero el portero bosnio la desvió. Sin embargo, Vargas no tardó en redimirse y en el minuto 82 marcó el 2-0 con un disparo cruzado. Manzabi completó su doblete con el 3-0. Bosnia recortó distancias con un gol de Mahmic y Xhaka cerró la cuenta con un penalti en el minuto 96, dejando el definitivo 4-1.

Este resultado deja a Suiza con cuatro puntos y una ventaja crucial, mientras que Bosnia tendrá que jugarse la vida en el último partido contra Catar





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