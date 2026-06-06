Sueldazo y Super Once de la ONCE:Cómo ganar hasta 5.000 euros mensuales y un millón en premios

El Sueldazo de la ONCE permite ganar 5.000 euros mensuales durante 20 años y 300.000 euros al contado cada fin de semana, mientras que el Super Once ofrece hasta un millón de euros por acertar 11 números entre 80, con tres sorteos diarios. Reglas de acumulación de premios, fechas de sorteos y advertencia sobre resultados oficiales.

Cada sábado y domingo, el Sueldazo de la ONCE ofrece la oportunidad de ganar 5.000 euros mensuales durante 20 años, además de un premio al contado de 300.000 euros.

Para participar, se necesitan 2 euros y existe la posibilidad de acceder a un sueldazo alternativo de 2.000 euros mensuales durante 10 años, correspondiente a uno de los cuatro segundos premios disponibles. Los premios de primera y segunda categoría pueden acumularse en un mismo cupón, con un plazo máximo de 30 días naturales para reclamarlos.

En caso de que un premio de segunda categoría no se haya vendido en un sorteo, su importe de 240.000 euros se traslada y acumula al sorteo siguiente. La mecánica del Sueldazo consiste en que el sorteo selecciona 5 cifras de un rango de 100.000 números distintos, junto con un número de serie que va del 1 al 55.

Además, los números 05, 10, 12, 13, 15, 16, 29, 35, 38, 52, 54, 59, 62, 68, 70, 72, 75, 80, 81 y 83 aparecen mencionados, probablemente como referencias de resultados o combinaciones posibles. De lunes a domingo, también está disponible el sorteo Super Once, donde el jugador elige entre 5 y 11 números distintos de una matriz de 80 números, sin necesidad de que estén ordenados.

El sorteo de la ONCE extrae una combinación de 20 números, y los premios variarán según cuántos números acertados se hayan jugado. La apuesta mínima es de 1 euro y el premio máximo por acertar los 11 números puede alcanzar el millón de euros. El Super Once se celebra tres veces al día: a las 10:00, a las 12:00 y a las 21:15 horas.

Es importante señalar que los únicos resultados oficiales válidos para el sorteo del sábado 6 de junio de 2026 son los publicados por la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3, como medio que difunde esta información, no se hace responsable de posibles errores u omisiones.

Por otro lado, se reporta la ubicación de los botes de otras loterías: el bote de 10,1 millones de euros de la Lotería Primitiva, los 2,4 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE del mismo día. También se hace mención al Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de la Cruz Roja, que se celebra el sábado 6 de junio de 2026, con la posibilidad de comprobar décimos y whose participación ayuda a personas vulnerables.

Finalmente, se recuerda el bote de 174 millones de euros del Euromillones, junto con los de la Bonoloto, Eurojackpot y los premios ONCE del día anterior, viernes 5 de junio de 2026





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