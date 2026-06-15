Suecia golea 5-1 a Túnez y es líder del Grupo F

La selección sueca derrotó contundentemente a Túnez por 5-1 en el Mundial 2026, con doblete de Yasin Ayari y goles de Isak, Gyökeres y Svanberg. El triunfo coloca a Suecia como líder del Grupo F, mientras que Túnez queda último.

La selección de Suecia aplastó este domingo por 5-1 a la de Túnez en un partido correspondiente al Grupo F del Mundial de 2026, disputado en el Estadio NRG de Houston.

Los suecos, dirigidos por Jon Dahl Tomasson, impusieron su superioridad desde el pitido inicial y lograron un triunfo contundente que los coloca como líderes del grupo, desplazando a Países Bajos y Japón, que igualaron 2-2 en el otro encuentro de la jornada. El partido comenzó con un ritmo frenético. Suecia, fiel a su estilo ofensivo, presionó alto y generó peligro constante.

Apenas al minuto 7, Yasin Ayari abrió el marcador con un potente disparo de pierna derecha tras dos rechaces del arquero tunecino Moulhib Chamakh, quien había detenido previamente remates de Alexander Isak y Viktor Gyökeres. Túnez intentó reaccionar y, al 13, Anis Slimane exigió al portero Kristoffer Nordfeldt con un disparo que el guardameta sueco desvió a córner.

Sin embargo, cuando los africanos mostraban señales de mejoría, llegó el segundo gol sueco. Gyökeres asistió a Isak, quien eludió la marca de Montassar Talbi y definió cruzado para poner el 2-0. Túnez no se rindió y encontró el descuento antes del descanso: al 43, Hannibal Mejbri envió un centro preciso que Omar Rekik conectó de cabeza, venciendo a Nordfeldt.

El gol tunecino generó esperanza, pero un error garrafal de Ellyes Skhiri en el segundo tiempo terminó por hundir a su equipo. Al 60, Skhiri perdió un balón en la salida, que Isak recuperó y sirvió a Gyökeres para que este definiera el 3-1. El tanto quebró la moral tunecina, y Suecia aprovechó para sentenciar. Al 84, debutante por la selección sueca, Mattias Svanberg, ingresó y en segundos marcó el cuarto gol con un remate de derecha asistido por Isak.

En tiempo de descuento, Ayari cerró la goleada con un espectacular disparo desde fuera del área que se coló en el ángulo. Con este resultado, Suecia lidera el Grupo F con tres puntos, seguido de Países Bajos y Japón con uno, y Túnez cierra sin unidades.

En la próxima jornada, los suecos enfrentarán a Países Bajos en el mismo escenario, mientras que Túnez chocará contra Japón en el Estadio BBVA de Monterrey, en un partido histórico al ser el número 1.000 de la historia de los Mundiales. La Selección sueca demostró que es una seria candidata a avanzar a octavos, con un ataque letal y una defensa sólida, aunque deberá mantener la concentración para evitar sorpresas





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