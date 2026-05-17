Subterráneo secreto en el Palacio Real.

ABC se adentra en exclusiva en el túnel subterráneo que se construyó en el siglo XVIII para facilitar la salida de los Reyes a los jardines, un corredor hasta ahora inédito. Aborda los orígenes, el mantenimiento y los actuales usos del pasadizo.

ABC se adentra en exclusiva en el túnel subterráneo que se construyó en el siglo XVIII para facilitar la salida de los Reyes a los jardines, un corredor hasta ahora inédito.

José Luis Sancho enciende la linterna de su móvil e ilumina los escalones del verdadero pasadizo secreto del Palacio Real, alumbrándoo con hachas. aventura el jefe de Investigación Histórica de Patrimonio Nacional mientras se adentra en el estrecho túnel que parte del segundo sótano del ala oeste. Un lugar intransitado bajo el Salón de Gasparini de la residencia real.

'No se trataba de hacer una bajada ceremonial, sino de bajar en confianza', explica a renglón seguido, justificando el austero pasaje que ordenó construir el sucesor de Felipe V para salir a los actuales jardines del Campo del Moro, acompañado tan solo por sus más próximos





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