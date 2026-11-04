Submarino Isaac Peral dispara torpedo en ejercicio SINKEX-26

El submarino español Isaac Peral (S-81) ejecuta un lanzamiento de torpedo durante el ejercicio naval SINKEX-26, demostrando su capacidad operativa y disuasoria en aguas del Atlántico.

El submarino nuclear español Isaac Peral (S-81) ha realizado con éxito un lanzamiento de torpedo durante el ejercicio naval SINKEX-26, desarrollado en las aguas del Atlántico. Esta maniobra constituye una prueba tangible de las capacidades esenciales para las que fue diseñado este buque, enfocadas en operar de forma discreta y responder con precisión ante situaciones que lo requieran.

Capacidades Ofensivas del Submarino Isaac Peral

El SINKEX-26 representa un adiestramiento periódico que utiliza armamento real para evaluar la eficacia de los sistemas de combate. En esta ocasión, el submarino S-81 protagonizó la acción principal mediante el disparo de un único torpedo, poniendo así en práctica directamente las capacidades de combate del Arma Submarina en un escenario diseñado para simular condiciones reales de conflicto.

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Desde el Ministerio de Defensa se ha destacado que este ejercicio demuestra la certeza silenciosa de la presencia del submarino. La doctrina militar establece que saber que un submarino puede patrullar de forma invisible en cualquier punto de las aguas nacionales, poseyendo la capacidad de neutralizar amenazas a larga distancia, funciona como uno de los mecanismos más eficaces para garantizar la seguridad sin necesidad de escalar al conflicto armado.

Integración Conjunta con la Flota Española

La operación contó con la plena integración del S-81 junto a múltiples unidades navales y aeronavales. Entre los participantes figuraban las fragatas Cristóbal Colón (F-105) y Navarra (F-85), el buque multipropósito Carnota (A-61), el buque de acción marítima Relámpago (P-43), la Unidad de Buceadores de Medidas Contra Minas, tres aviones AV-8B Harrier, un helicóptero de la 10.a Escuadrilla, un UAV Scan Eagle de la 11.a Escuadrilla y un avión de vigilancia marítima del Ejército del Aire y del Espacio.

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La actividad fue dirigida en la mar por el comandante de la 41.a Escuadrilla de Escoltas (COMANDES-41), capitán de navío Rafael Mira Calvo, desde su Estado Mayor embarcado en la fragata Navarra. El comandante ha subrayado que el desarrollo del ejercicio no habría sido posible sin la profesionalidad, preparación y buena coordinación de todas las dotaciones, pilotos, equipos especializados y órganos de apoyo de las unidades participantes.

Compromiso con Aliados y Seguridad Nacional

El departamento que dirige la ministra de Defensa ha expresado su satisfacción por cómo el empleo operativo del S-81 conecta la innovación tecnológica con el alto nivel de adiestramiento de su dotación y su integración con el resto de la Flota. Este esfuerzo confirma la disposición del buque para contribuir a la defensa de España y a los compromisos adquiridos con sus aliados internacionales.

Asimismo, se ha resaltado la capacidad de la industria nacional para diseñar y construir submarinos de última generación. El coordinar capacidades navales y aeronavales con armamento real en condiciones muy próximas a las de una situación de combate permite evaluar exhaustivamente los sistemas de armas y reforzar la disuasión para la defensa del territorio español.

Protección Ambiental Durante el Ejercicio Naval

La protección del medio ambiente constituyó un aspecto fundamental de la planificación del SINKEX-26. La Armada integró rigurosas medidas para preservar el entorno marino, incluyendo la extracción de todo tipo de combustibles, aceites y componentes contaminantes antes del ejercicio. Durante la actividad se activó un protocolo específico de vigilancia e inspección para proteger cetáceos y especies protegidas.

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Este enfoque asegura la compatibilización de la necesaria preparación militar con el respeto absoluto al ecosistema y la seguridad de la navegación civil en el archipiélago. Con el SINKEX-26, la Armada continúa su esfuerzo permanente para mantener capacidades militares eficaces, tecnológicamente avanzadas y con una contribución directa a la disuasión y a la defensa de España.