Subir escaleras rápido varias veces al día mejora la salud cardiorrespiratoria

Un estudio muestra que subir escaleras vigorosamente en breves intervalos tres veces al día mejora la capacidad cardiorrespiratoria en adultos sedentarios.

Subir escaleras rápido un par de veces al día puede mejorar tu salud cardiorrespiratoria . Hay días en los que es imposible encontrar un rato para hacer ejercicio, lo que puede preocuparnos, bien porque estamos entrenando para un reto deportivo, o porque sabemos que cuantas más horas pasamos sentados o en inactividad, menos salud tenemos.

Sin embargo, existe una estrategia conocida como exercise snacks, que consiste en hacer solo unos minutos de actividad intensa, repetidos a lo largo del día para mejorar la salud cardiovascular. El estudio que te comentamos a continuación está hecho por un equipo de investigadores de la Universidad de McMaster y la UBC Okanagan.

Los resultados se han publicado en la revista Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, y demuestran cómo unos pocos minutos, varias veces al día, subiendo escaleras, bastan para mejorar la salud cardiorrespiratoria. La idea es conseguir un entrenamiento efectivo, subiendo un tramo corto de escaleras a buen ritmo, 3 veces al día, por la mañana, a la hora de comer y por la noche.

En estudios anteriores ya se había demostrado que episodios breves de ejercicio vigoroso, o entrenamiento a intervalos de velocidad (Sprint Interval Training o SIT), de 10 minutos, son efectivos cuando se realizan en una sola sesión, con unos pocos minutos de recuperación entre los intervalos intensos. SIT, o varios entrenamientos intensos subiendo escaleras, tipo sprints a lo largo del día, serían suficientes para mejorar la capacidad cardiorrespiratoria (CCR), un importante marcador saludable que está relacionado con la longevidad y la enfermedad cardiovascular.

El estudio se realizó con un grupo de adultos jóvenes sedentarios, tenían que subir rápidamente tres tramos de escalera, tres veces al día, dejando unas cuatro horas de recuperación. Repitieron el protocolo tres veces por semana a lo largo de seis semanas, y compararon el cambio en su forma física con el grupo de control que no hizo ejercicio.

Subir vigorosamente unos cuantos tramos de escaleras al ir a tomar un café o al ir al baño puede ser suficiente para mejorar el estado físico de personas sedentarias. Al final del estudio, los escaladores de escaleras también estaban más fuertes en comparación con los sedentarios, y generaron más potencia durante una prueba de ciclismo máxima. Este hallazgo es especialmente relevante para aquellas personas que tienen agendas apretadas y no pueden dedicar largos periodos al ejercicio.

Incorporar pequeños momentos de actividad intensa, como subir escaleras, puede ser una estrategia efectiva para mejorar la salud cardiovascular sin necesidad de equipamiento especial ni grandes cambios de rutina. Además, este tipo de ejercicio puede realizarse en cualquier lugar donde haya escaleras, como en el trabajo, en casa o en espacios públicos. Los investigadores destacan que la clave está en la intensidad y la frecuencia, más que en la duración total del ejercicio.

Por lo tanto, si deseas mejorar tu condición física, considera añadir estos breves pero intensos intervalos de escaleras a tu día a día. No solo mejorarás tu capacidad cardiorrespiratoria, sino que también fortalecerás tus piernas y aumentarás tu energía general. Así que ya sabes, a subir escaleras cada día para mejorar tu salud





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