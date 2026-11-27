La Seguridad Social revaloriza las pensiones un 3,5% a partir de diciembre. El régimen general verá un aumento de 60,86 euros, beneficiando a 5,1 millones de jubilados con una nueva media de 1.635,9 euros.

La Seguridad Social ha confirmado la revalorización de las pensiones para el ejercicio actual, aplicando un incremento medio del 3,5% sobre las cuantías vigentes. Esta decisión administrativa busca mantener el poder adquisitivo de los 10,5 millones de prestaciones contributivas que se distribuyen mensualmente en todo el país. El cambio entrará en vigor de forma inmediata, ajustando las transferencias bancarias para el mes de diciembre según las tablas oficiales publicadas.

Cuantías del régimen general aumentan 60,86 euros

El colectivo de 5,1 millones de beneficiarios del régimen general recibirá un incremento mensual fijo de 60,86 euros, lo que representa un aumento anual de 852,04 euros distribuidos en catorce pagas. Esta actualización posiciona la pensión media de este grupo en 1.635,9 euros mensuales, una cifra que se aproxima a los 1.800 euros si se consideran las prórrogas de fin de año. Este grupo constituye la base del sistema al representar el 75,1% del total de las 6,78 millones de jubilaciones existentes.

Also read Vox aumenta su representación electoral y busca influir en la investidura de Feijóo

Los datos consolidados a cierre de mes de noviembre establecen que el régimen general concentra tres de cada cuatro pensiones de jubilación activas en el territorio nacional. Los pensionistas de este segmento experimentan el mayor volumen de distribución de fondos públicos dirigidos a la protección social de la vejez. La cuantía actual de 1.379,05 euros mensuales en el conjunto del sistema se verá modificada por esta inyección de liquidez directa a las cuentas de los beneficiarios.

Advertisement

Incrementos superiores en otros regímenes especiales

Los jubilados del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca recibirán un aumento de 105,56 euros al mes, elevando su media a 3.121,69 euros. Por su parte, las pensiones derivadas de accidentes de trabajo verán su cuantía media hasta los 1.691,18 euros con un plus de 57,19 euros mensuales. Las prestaciones de enfermedades profesionales aumentarán 70,25 euros al mes, alcanzando los 2.077,48 euros de media mensual.

Las pensiones por incapacidad permanente recibirán un incremento de 43,95 euros al mes, sumando 615,33 euros anuales. Las pensiones favor de familiares experimentarán una subida más moderada de 2,07 euros mensuales, alcanzando los 826,94 euros. Las pensiones del SOVI, con una base de 538,63 euros, subirán 18,85 euros al mes hasta completar 263,93 euros adicionales anuales.