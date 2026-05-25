Subempleo en España: concentración en sectores y perfiles profesionales, persistencia y desigualdades

Un estudio de Asempleo, la patronal de las empresas de trabajo temporal, revela que los servicios concentran el 86,6% del subempleo, destacando hostelería, comercio y servicios administrativos; seguido de la industria y de la construcción. El subempleo afecta especialmente a mujeres, jóvenes y sectores con alta estacionalidad, y persiste como un indicador de ineficiencia laboral. Los trabajadores con educación superior representan 576.000 subempleados (35,3%), mientras que los de educación secundaria acumulan 498.100 (30,6%). La digitalización de los servicios de intermediación laboral mejora el ajuste entre trabajadores y empleadores, reduciendo el tiempo que un trabajador permanezca en situación de subempleo involuntario.

Según un estudio de Asempleo, los servicios concentran el 86,6% del subempleo, destacando hostelería, comercio y servicios administrativos ; seguido de la industria y de la construcción .

En una coyuntura de récord de empleo en España y en la que las medidas pretendidas por el Gobierno han introducido el debate sobre la duración de las jornadas y la necesidad de su reducción, emerge una realidad: así lo refleja un estudio de Asempleo, la patronal de las empresas de trabajo temporal, que si bien arroja una progresiva reducción de los niveles de lo que se denomina como subempleo, advierte de una persistencia y, además, de la concentración en ciertos sectores y perfiles profesionales.

Este fenómeno afecta especialmente a mujeres, jóvenes y se da más en sectores con alta estacionalidad, como hostelería, comercio y servicios, tal y como se desprende del reciente monográfico sobre subempleo elaborado por la asociación, con datos en laEn términos comparativos, el subempleo ha descendido desde el máximo histórico de 2013, cuando más de dos millones de asalariados afirmaban trabajar por debajo de sus posibilidades. pero persiste como un indicador de ineficiencia laboral, que. Se entiende por subempleado a aquellos trabajadores que cumplen tres condiciones: trabajan menos horas de las que desearían, están disponibles para trabajar más horas en las dos semanas siguientes y han buscado activamente más empleo o están a disposición del empleador para ampliarlo





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