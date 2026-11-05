Subasta Kubrick Bonhams Londres 300 objetos 2027

Bonhams subasta 300 objetos de Stanley Kubrick en Londres. El Niño de las Estrellas lidera con 800.000 euros. Fechas y catálogo en 2027.

La casa de subastas Bonhams ha anunciado la próxima venta de trescientos objetos procedentes del archivo personal del director Stanley Kubrick. Estos materiales saldrán a la venta en la ciudad de Londres durante el próximo año, específicamente en febrero. La colección incluye una amplia gama de reliquias cinematográficas y personales que habían permanecido en resguardo hasta ahora.

El Niño de las Estrellas y valor estimado

La pieza más destacada de esta subasta es el Niño de las Estrellas, la figura icónica que aparece en la secuencia final de la película 2001 Una Odisea del Espacio. Bonhams estima que este objeto podría alcanzar un precio de entre seiscientos mil y ochocientos mil libras esterlinas. Este valor equivale aproximadamente a entre seiscientos ochocientos mil y novecientos diez mil euros. Esta valoración refleja la enorme relevancia histórica y cultural de este elemento visual clave en la cinefilia mundial.

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Distribución de bienes en la venta

Además de la pieza principal, la venta incluye otros artículos memorables relacionados con las producciones del cineasta. Un original promocional de 2001 Una Odisea del Espacio, realizado para su estreno en cines en mil novecientos setenta y uno, tiene un precio estimado de entre treinta mil y cincuenta mil libras. De ese mismo largometraje, también saldrán a la venta los icónicos vestidos azules que marcaron la estética de la cinta. Estos elementos se suman a materiales de rodaje, vestuario, atrezzo, fotografías, guiones anotados y premios recibidos a lo largo de la carrera del director.

Declaraciones de la familia Kubrick

Katharina Kubrick, actriz e hija del cineasta, se pronunció al darse a conocer la noticia sobre esta disposición de los bienes. Declaró que las películas de su padre han resistido el paso del tiempo y seguirán siendo relevantes para la humanidad mientras haya personas que amen el arte del buen cine. Expresó que la familia se enorgullece poder compartir algunos de los objetos de esta colección única con el público. Este gesto busca preservar la memoria del legado artístico dejado por Stanley Kubrick a través de la difusión pública.

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Agenda de visitas y procedencia de bienes

La colección completa procederá del archivo personal de Stanley Kubrick y está siendo gestionada por la familia para su dispersión controlada. La exposición completa podrá visitarse en la sede de Bonhams en New Bond Street en Londres entre el dieciocho de enero y el dos de febrero de dos mil veintisiete. Los coleccionistas y aficionados podrán examinar los materiales in situ antes de que comience la venta pública. Esta ventana permite verificar el estado y la autenticidad de los items ofrecidos.

Fechas clave de la subasta online

La subasta presencial tendrá lugar el tres de febrero de dos mil veintisiete en la sede londinense. La venta en línea concluirá al día siguiente, extendiendo la oportunidad de adquisición a compradores globales. Esta estructura permite una participación amplia tanto en formato físico como digital. Los postores tendrán acceso a toda la documentación técnica y proveniencia requerida para sus ofertas finales.