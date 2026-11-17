La histórica venta de arte en Buenos Aires reúne joyas de Van Gogh y Degas bajo la sombra de las acusaciones judiciales contra Carlos Pedro Blaquier y su legado agroindustrial en Argentina.

Una de las colecciones privadas más significativas de la historia del arte argentino será licitada en Buenos Aires este miércoles, congregando a compradores internacionales y analistas del sector. La venta, organizada por la casa de subastas, presenta trece obras maestras que decoraron la residencia de Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta Wollman, una de las parejas más influyentes de la oligarquía agrícola argentina.

Valoración Millonaria y Artistas Destacados

La estimación de ventas para este evento alcanza niveles astronómicos, con obras clave que podrían superar los 45 millones de dólares en total. Entre las piezas más cotizadas se encuentra un lienzo de Camille Pissarro con una valoración potencial de hasta 45 millones de dólares, seguido de un Degas que se estima entre 20 y 30 millones de dólares. Adicionalmente, un Arlequín de Paul Cézanne, pieza fundamental que inspiró a Picasso, apunta a establecer nuevos récords de subasta para el pintor francés.

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Además del arte impresionista, la venta incluye obras de renombre del siglo XX que atraen la atención de museos y coleccionistas privados. Destaca especialmente una obra de Picasso titulada Femme nue et homme au fanion, valorada en torno a los 20 millones de dólares. La selección también presenta una pieza marítima luminosa de una artista española, visualizada previamente en el Museo Thyssen de Madrid, que contrasta con el paisaje urbano habitual de la colección.

Legado Económico y Cargas Judiciales

La formación de este patrimonio artístico se remonta a la década de 1970, período coincidente con el apogeo del imperio agroindustrial Ledesma, base de la fortuna familiar. Durante este lapso, Carlos Pedro Blaquier acumuló un estatus de poder económico sin precedentes en el sector agrícola nacional. Sin embargo, este ascenso financiero se ve empañado por graves acusaciones legales que lo involucran directamente en violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar.

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Blaquier, fallecido en 2023, enfrentó procesamiento judicial por colaborar en el terrorismo de estado durante la llamada Noche del apagón en la provincia de Jujuy. La justicia argentina determinó que prestó ayuda activa a la represión contra movimientos izquierdistas en dicha región. Estas acusaciones, formuladas en 2012, generaron un proceso legal prolongado caracterizado por dilaciones que finalmente impidieron un veredicto condenatorio antes de su fallecimiento.

Impacto en el Mercado y Procedimientos de Venta

A pesar del intenso escrutinio mediático y la controversia ética, el evento comercial procede sin interrupciones técnicas ni legales visibles. La licitación de la colección clásica está programada para comenzar a las seis de la tarde de este miércoles, con una expectativa alta de participación de compradores internacionales. La estructura del evento incluye una segunda fase dedicada al arte moderno que iniciará una hora después en la misma sede, destacando la presencia de obras españolas.

La realización de esta subasta pone de manifiesto la desconexión entre el origen controvertido de los fondos y la fluidez de los mercados de arte contemporáneo. Los analistas señalan que la venta valida la resistencia del sector ante presiones externas, manteniendo los estándares de valoración basados estrictamente en el mérito artístico de las piezas. El desenlace financiero de la operación servirá como un indicador clave para entender cómo la jurisprudencia local influye en la capitalización de activos de alto valor en la economía argentina actual.