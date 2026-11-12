Styrpe Patrocina Ponle Freno 2026 en Madrid con Gafas de Alto Rendimiento

Styrpe oficializa su patrocinio de la carrera Ponle Freno 2026 en Madrid, presentando modelos exclusivos como STY FOVEA y TRETTON para optimizar el rendimiento visual de los corredores.

La reconocida marca española de accesorios visuales para el deporte, Styrpe, ha anunciado formalmente su compromiso de patrocinio para la competencia Ponle Freno 2026. Este evento deportivo se llevará a cabo este domingo en las calles de Madrid, marcando la presencia oficial de la firma como proveedora de equipamiento óptico para los participantes.

Modelo Exclusivo STY FOVEA

Styrpe seleccionó el modelo STY FOVEA como la opción oficial para esta carrera, diseñada bajo el lema See is win para garantizar una experiencia visual óptima. Esta edición limitada presenta un diseño bicolor en la montura y lentes de espejo con tonos otoñales, además de contar con el logotipo de la carrera grabado en las varillas.

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El modelo STY FOVEA está fabricado con montura TR90, un material ultraligero, flexible y de alta resistencia a impactos. Cuenta con terminales y un puente totalmente regulables para adaptarse a cualquier morfología facial sin desplazamientos durante la actividad. Su lente UV400 ofrece protección lateral total contra la radiación ultravioleta y un tratamiento oleofóbico que repele el sudor y las huellas.

Opción Versátil TRETTON

Adicionalmente, la marca presenta el modelo TRETTON, diseñado para ofrecer seguridad y claridad en diversos entornos deportivos. Estas gafas equipan lentes TAC polarizadas con protección UV 100%, las cuales reducen significativamente los reflejos y el deslumbramiento. Esto las hace adecuadas no solo para running, sino también para ciclismo, deportes acuáticos y conducción.

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La construcción del modelo TRETTON prioriza la durabilidad y el peso reducido, manteniendo un diseño estético apropiado para competiciones de alto nivel. Incluye una ventilación antiempañamiento optimizada superior que asegura la circulación del aire y evita la condensación durante la actividad intensa. Los acabados de goma en terminales y puente nasal proporcionan un agarre antideslizante y un ajuste firme.

Impacto en el Deporte Local

La participación de Styrpe en la Ponle Freno 2026 refuerza la visibilidad de las gafas deportivas de alto rendimiento en el circuito de carreras madrileño. La disponibilidad de estos modelos exclusivos busca mejorar la comodidad y la concentración de los corredores al enfrentar cada kilómetro de la ruta urbana.

Los atletas interesados en disfrutar de estas especificaciones técnicas pueden adquirir ambos modelos directamente a través de los canales oficiales de la marca, aprovechando las características diseñadas específicamente para las exigencias del running de larga duración.