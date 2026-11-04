STYRPE Lanza Gafas Oficiales para la Maratón de Málaga 2026

La marca STYRPE presenta dos modelos exclusivos para la Maratón de Málaga 2026, diseñados con tecnología avanzada para optimizar el rendimiento y proteger la vista de los corredores.

La empresa STYRPE ha confirmado que su nueva colección de gafas estará disponible para la Maratón de Málaga 2026, programada para celebrarse el próximo 8 de noviembre. Este evento deportivo contará con un equipamiento visual exclusivo diseñado específicamente para los participantes del maratón.

Modelos Oficiales Para La Competicion

La compañía pone a disposición de los corredores dos modelos de gafas distintos para este evento. Uno es un modelo de alto rendimiento diseñado para conquistar cada kilómetro con la máxima nitidez y confort. El segundo es un diseño más casual pensado para lucir durante todo el día fuera de la pista de competición.

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Tecnologia Y Caracteristicas Tecnicas

El lanzamiento incorpora un diseño exclusivo sobre uno de los modelos de la marca, con montura oscura y lente de espejo rojiza. El logo del maratón está grabado en ambas varillas de las gafas oficiales. Entre sus características técnicas destaca una construcción de una sola pieza con protecciones laterales integradas.

Proteccion Ocular Avanzada

Estas gafas cuentan con bloqueo total de la radiación ultravioleta y una capa que repele el sudor, la grasa y las huellas dactilares. Bajo el lema ver mejor es competir mejor, la STY FOVEA está diseñada por ópticos para garantizar que la fatiga visual no sea un obstáculo en la carrera deportiva.

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Impacto En El Rendimiento Del Atleta

Este modelo fusiona el alma deportiva con un diseño moderno ideal tanto para la competición como para el día a día. Incluye lentes de Categoría 3 y protección UV 100 por ciento. La montura tiene una construcción ligera con revestimiento de goma en la cara interna de las patillas y el puente nasal para un agarre antideslizante.

Adaptacion Automatica A La Luz

La tecnología de lentes ofrece la capacidad de adaptarse de forma automática a las variaciones de luminosidad. Se oscurecen al exponerse a la radiación ultravioleta y se aclaran en interiores o zonas con poca luz. Esto reduce drásticamente la fatiga ocular y permite al deportista relajar el rostro mientras mira el ritmo del reloj.