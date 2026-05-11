Strong Precipitation Alert for Galicia and Surrounding Regions

Galicia and surrounding areas are experiencing strong and widespread precipitation, with thunderstorms expected to occur. The alert level is amber for heavy rain and lightning.

Galicia está en alerta amarilla este lunes por fuertes precipitaciones Contínua el tiempo lluvioso en el norte, oeste, centro peninsular y Canarias. La inestabilidad por la borrasca al oeste de Portugal deja este lunes lluvias en las áreas cantábrica, Galicia , Castilla y León y norte de Extremadura.

Se espera que comiencen de madrugada y que continúen por la tarde, acompañados ocasionalmente de tormentas. Las lluvias se extenderán a varios puntos de la meseta norte y de la área cantábrica, con temperaturas frescas para la época del año. Galicia tiene aviso amarillo por lluvias y tormentas, concretamente en A Coruña y Lugo, pudiendo ser fuertes en el interior. Habrá probables nevadas en entornos de montaña del norte peninsular por encima de los 1.800-2.000 metros.

En Canarias, se prevén cielos nubosos o con intervalos nubosos y probables precipitaciones ocasionales en las islas montañosas. En entornos de montaña de la vertiente atlántica y en puntos de la meseta sur, excepto en el Ampurdán, donde descenderán, y en el tercio este y Canarias, donde apenas habrá cambios.

El viento será de componente oeste o sur en la Península y en Baleares, moderado en el litoral mediterráneo, con intervalos fuertes en el gallego, y flojo en general en el resto. En Canarias, el viento será de componente oeste, flojo o moderado, a pesar de que la borrasca empieza a disiparse, la situación de, con cielos nubosos o muy nubosos, salvo en el sureste, donde estarán despejados, y con pocos cambios en las temperaturas, salvo descensos en la área cantábrica





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