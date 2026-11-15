Stiq reinventa el bienestar con parches cutáneos en Madrid

Bioxy, creada por Amir Moghrabi y Pablo García, lanza Stiq: parches para vitamina y acné. Inversión de 1,5M de euros en Madrid. Innovación nutricosmética.

La startup madrileña Bioxy, fundada hace ocho meses por los socios Amir Moghrabi y Pablo García, ha oficializado su entrada al mercado con el lanzamiento de Stiq, una línea de parches cutáneos que fusiona la nutricosmética con la comodidad tecnológica. Esta nueva oferta permite a los consumidores incorporar vitaminas y tratar el acné mediante un sistema transdérmico que elimina la necesidad de ingestion oral, respondiendo a la demanda de soluciones saludables de baja fricción para jóvenes ocupados.

Origen de Bioxy y Ronda de Financiación

Amir Moghrabi y Pablo García, amigos y socios que se conocieron hace dieciséis años, decidieron dejar sus trabajos tradicionales para emprender este proyecto tras una ronda de capital en enero que les aportó un millón y medio de euros. La formación de Bioxy se gestó cuando Moghrabi viajó de Londres a Madrid para trabajar en una multinacional, momento en el que ambos coincidieron en su visión emprendedora. Tras cinco años viajando por el mundo, aprendiendo y desarrollando negocio, concretaron su idea de crear una compañía enfocada en el bienestar joven y la belleza consciente.

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Innovación en Nutricosmética y Formato de Parches

La compañía ha estudiado detalladamente el auge de la nutricosmética, una tendencia habitual en la rutina diaria de los consumidores americanos que ahora llega con fuerza a Europa. Los parches Stiq constan de una capa exterior y otra de hidrogel, diseñados para liberar los principios activos a través de la piel durante un periodo de tiempo específico, como por la noche. Este mecanismo de administración evita los problemas de digestión y olvidos asociados a las pastillas, polvos o gominolas, ofreciendo una alternativa más cómoda y eficaz para quienes llevan vidas ajetreadas entre trabajo, viajes y familia.

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Enfoque en el Bienestar y Identidad de Marca

El equipo de nueve personas, con oficinas en la zona de Justicia de Madrid, centra su filosofía en convertir las inseguridades en fortalezas, especialmente entre las nuevas generaciones que prefieren lucir su piel en festivales en lugar de esconder el acné. Para reflejar esta identidad, el tándem fundacional creó un juego de palabras con la letra 'q' para nombrar a Stiq y eligió el leopardo como logo, simbolizando manchas corporales que recuerdan a las imperfecciones cutáneas pero con orgullo. La marca busca que sus usuarios integren el cuidado personal como un gesto de salud visible y aceptado, hasta el punto de recibir preguntas constantes en entornos como el gimnasio.

Regulación, Disponibilidad y Futuro del Producto

Los parches antiacné se regulan bajo la normativa de cosmética, mientras que los suplementos vitamínicos mantienen su estatus propio, dejando claro que no son productos médicos ni mejores que otras formas de suplementación, sino una vía alternativa. Bioxy advierte que no los aconseja para embarazadas ni menores de dieciséis años, instando a consultar un médico ante cualquier problema de salud. Actualmente, los productos están disponibles en la web oficial de la startup, a la espera de una expansión definitiva a plataformas de comercio electrónico como Amazon y TikTok Shop, mientras continúan investigando nuevas fórmulas con microagujas para potenciar su eficacia futura.