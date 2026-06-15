Steven Spielberg vuelve a explorar la vida extraterrestre con "Disclosure Day"

El aclamado director estrena un thriller de ciencia ficción que imagina el día en que el mundo descubre que los gobiernos han mantenido contacto con alienígenas durante décadas. La película, que ya ha generado controversia y especulación, refleja la creencia de Spielberg de que no estamos solos en el universo y que ese descubrimiento podría ser positivo para la humanidad.

Steven Spielberg , el legendario director de cine, ha mantenido durante más de cuatro décadas un profundo interés en la posibilidad de vida extraterrestre, un tema que ha explorado tanto en su obra como en su vida personal.

Su nueva película, "Disclosure Day", marca su regreso a la dirección después de cuatro años y se espera que supere los 90 millones de dólares en recaudación global durante su primer fin de semana. La cinta es un thriller de ciencia ficción que narra el día en que el mundo descubre que una entidad gubernamental ha mantenido contacto con seres de otros planetas durante décadas.

Con un reparto encabezado por Emily Blunt, Josh O'Connor y Colman Domingo, la película presenta a denunciantes que intentan revelar la verdad mientras son perseguidos por quienes buscan mantener el secreto. Durante el rodaje, algunos actores, como Domingo, se mostraron convencidos por la perspectiva de Spielberg, expresando su esperanza en que haya algo más allá de nosotros en el universo.

La trama llega en un momento en el que Estados Unidos ha desclasificado numerosos archivos sobre ovnis y la Casa Blanca ha publicado décadas de grabaciones oficiales, alimentando las teorías conspirativas. El estreno coincidió con el lanzamiento por parte del Departamento de Defensa de un nuevo lote de documentos relacionados con ovnis, lo que llevó a algunos entusiastas a especular que la película formaba parte de un plan mayor para preparar a la humanidad para una revelación alienígena, con Spielberg involucrado.

Sin embargo, el director ha aclarado que su intención no es provocar pánico, sino presentar una visión optimista: que el contacto con vida inteligente podría ser una experiencia positiva que nos ayude a comprender mejor nuestra propia humanidad y fe. Esta idea no es nueva en su filmografía. En 1977, con "Close Encounters of the Third Kind", Spielberg revolucionó el género al romper con la narrativa de invasores hostiles que predominaba durante la Guerra Fría.

Películas como "La Guerra de los Mundos" o "La Invasión de los Ladrones de Cuerpos" solían mostrar a los extraterrestres como una amenaza. Spielberg, en cambio, optó por una historia donde el encuentro era fascinante y pacífico, ganando un Oscar y recaudando 300 millones de dólares, una cifra enorme para la época. Desde entonces, sus opiniones sobre el tema han evolucionado, y hoy está más convencido que nunca de que no estamos solos.

Para "Disclosure Day", se inspiró en el trabajo del astrónomo J. Allen Hynek, consultor de la Fuerza Aérea en proyectos de ovnis, y tomó el título de un capítulo de su libro "The UFO Experience: A Scientific Inquiry", que analiza la autenticidad de los avistamientos. Aunque inicialmente no pretendía hacer una declaración política con su película anterior, ahora Spielberg utiliza el cine para abrir un diálogo sobre lo desconocido, sugiriendo que la revelación de vida extraterrestre no tiene que ser aterradora, sino una oportunidad para el crecimiento colectivo.

La película, por tanto, se convierte en una reflexión contemporánea sobre la curiosidad humana, los secretos de estado y la esperanza de conectar con algo mayor que nosotros mismos





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