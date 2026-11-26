La exposición Steve McCurry Icons en Azkuna Zentroa presenta 110 imágenes del reconocido fotógrafo. Visita gratuita hasta el 29 de marzo en Bilbao.

La exposición Steve McCurry Icons ha llegado a Azkuna Zentroa en Bilbao, presentando una retrospectiva exhaustiva de 110 fotografías a gran formato del legendario fotógrafo estadounidense. Esta muestra singular permite al público contemplar lo mejor de sus proyectos realizados a lo largo de casi cinco décadas de carrera internacional. Los visitantes pueden observar retratos de personas de múltiples lugares del mundo que miran directamente a la cámara, estableciendo un vínculo visual directo e interpelante.

Mecanismo Visual y Enfoque del Artista

La curadora Biba Giacchetti ha enfatizado que Steve McCurry se identifica fundamentalmente como un contador de historias. El fotógrafo ha declarado que su trabajo nace de su propio lugar y sentimiento, buscando capturar momentos donde el alma emerge a la luz. McCurry aconseja que si se espera pacientemente, la gente olvida la cámara y revela su verdadera esencia. Los expertos coinciden en que posee un don raro para lograr esta conexión íntima y honesta con sus sujetos.

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Trayectoria Global y Visión Internacional

El trabajo de Steve McCurry trasciende su famosa fotografía de Sharbat Gula, que cubrió la portada de National Geographic y también se exhibe en esta muestra. Su recorrido por el mundo abarca más de 75 países, consolidando su estatus como uno de los fotógrafos más reconocidos de la actualidad. La exposición ha viajado globalmente antes de aterrizar en el norte de España, demostrando el alcance universal de su obra. Su visión del mundo invita al espectador a detenerse, observar y descubrir realidades más allá de lo evidente.

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Interpretación y Diversidad Temática

La comisaria explica que las imágenes presentan una gran variedad de tonos: a veces son poéticas, otras dramáticas o teatrales. También se incluyen numerosos retratos de animales, un elemento que resulta especialmente atractivo para los niños. A pesar de esta diversidad formal y temática, la intención subyacente es siempre seria. El rigor del fotoperiodismo se combina con una fascinación genuina por las historias humanas que esconden cada persona fotografiada.

Impacto Cultural y Próximo Destino

La exposición en Azkuna Zentroa se puede visitar hasta el 29 de marzo, ofreciendo una oportunidad única para apreciar esta colección icónica. El trabajo de McCurry marcó una época al abandonar su empleo en un periódico en los años 70 para viajar a la India. Este viaje a un lugar muy diferente al que conocía definió su trayectoria y su manera única de observar la realidad. La muestra continúa su misión de hacer que la gente pueda ir, venir y decidir dónde parar sin itinerario obligatorio.