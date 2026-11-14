Stephen Miller lidera la Casa Blanca con cambios radicales tras la salida de Wiles

Stephen Miller asume como secretario general de la Casa Blanca, implementando medidas estrictas para consolidar el poder, limitar a los cabilderos y acelerar la agenda MAGA de Donald Trump.

Stephen Miller ha iniciado su primer semana como secretario general de la Casa Blanca bajo la presidencia de Donald Trump, enviando un mensaje de autoridad absoluta al equipo del Ala Oeste. El nuevo asesor principal busca consolidar su control rápidamente, distanciándose claramente de su predecesora destituida, Susie Wiles. Su objetivo es renovar procedimientos y personal clave mientras la administración se prepara para dos años finales de intensa batalla política.

Mensajes Claros y Estrategia de Control

Las medidas agresivas de Miller, que incluyen memorandos para empoderar a los secretarios generales y restringir la influencia de los cabilderos, han sorprendido a funcionarios y aliados. Estas acciones se interpretan como un ataque directo contra Wiles y una respuesta a las críticas de la base MAGA por su gestión durante las elecciones intermedias de noviembre. Un aliado de Trump declaró que Stephen ahora tiene el volante y que los cambios serán extremadamente diferentes.

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Impacto en Comunicación y Personal

Desde que asumió el cargo el lunes, Miller ha anunciado cambios en la estrategia de comunicación para dar autonomía a los líderes del gabinete. Se ha establecido la prohibición de celebrar reuniones en la Casa Blanca con cabilderos sin autorización previa. Además, ha simplificado estructuras de personal, canalizando la autoridad decisoria directamente a través de él, apoyándose en un círculo íntimo que incluye a su esposa, Katie, quien presionó por su candidatura antes de la salida de Wiles.

Aceleración de la Agenda MAGA

Estos pasos iníciales representan una campaña más amplia para acelerar efectivamente la agenda MAGA de Trump en la etapa final de su presidencia. Miller, conocido por aplicar un enfoque similar para políticas de inmigración estrictas, intenta establecer parámetros claros y presionar a los funcionarios para cumplirlos rápidamente. Los colaboradores lo describen como alguien que entiende los poderes del gobierno y busca lograr los objetivos del presidente con mayor velocidad.

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Reacciones y Consecuencias Prácticas

Si bien algunos funcionarios elogiaron el fin del control estricto de Wiles, otros temen un caos mayor en la Casa Blanca. La revocación de la norma que exigía aprobación previa para anuncios generó opiniones divididas entre quienes la veían asfixiante y quienes temen la falta de supervisión. El nuevo enfoque permite a los secretarios del gabinete un acceso directo a Miller y al presidente, lo que podría provocar un retorno a la rivalidad feroz característica del primer mandato.

Llegada Oficial y Declaraciones Formales

Stephen Miller llegó a la Casa Blanca el 8 de noviembre, tras un viaje de fin de semana a Florida con Donald Trump. Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, elogió a Miller como un colaborador leal de más de una década con la confianza de todo el gabinete. Rogers afirmó que seguirá trabajando para implementar la agenda populista del presidente Trump en beneficio de los trabajadores del país, marcando el inicio de una nueva fase administrativa.