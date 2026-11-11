Stephanie Case rompe el récord femenino en la Antarctic Ice Ultra 2026

La corredora Stephanie Case se convierte en la primera mujer en completar 160,9 km en la Antártida. Su tiempo de 17:31:39 marca un hito histórico en el ultrarunning extremo.

Stephanie Case, una atleta canadiense de 44 años, ha firmado un hito sin precedentes en la historia del deporte extremo al completar los 160,9 kilómetros de la prueba Antarctic Ice Ultra 2026. Con un tiempo oficial de 17 horas, 31 minutos y 39 segundos, la corredora no solo cruzó la meta, sino que lo hizo sin detenerse, consolidándose como la primera mujer en registrar esta distancia en este entorno antártico.

Primer registro femenino en Queen Maud Land

El evento tuvo lugar en Queen Maud Land, una región ubicada en la Antártida oriental, específicamente alrededor del campamento base situado a aproximadamente 100 metros sobre el nivel del mar. Hasta la fecha de esta competición, ninguna mujer había participado oficialmente en la Antarctic Ice Ultra, lo que hacía que el logro de Case representara una ruptura definitiva con las barreras históricas de género en esta disciplina.

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La organización oficial del evento reconoce explícitamente que Stephanie Case estableció el primer registro femenino para esta distancia específica. Su actuación no fue solo una victoria personal, sino un acto de apertura de camino para otras atletas. Al finalizar la carrera, Case declaró con orgullo que su objetivo era posicionar a las mujeres en el mapa del deporte de élite en condiciones extremas, demostrando que pueden competir y triunfar donde antes estaba prohibido o considerado imposible.

Mensaje de empoderamiento y maternidad

Para Stephanie Case, la carrera trasciende el cronómetro y los kilómetros recorridos. La atleta, quien es madre, abogada especializada en derechos humanos y fundadora de la organización benéfica Free to Run, utilizó su plataforma para enviar un mensaje claro sobre la igualdad de oportunidades. Su participación busca reivindicar el papel de las mujeres en el deporte y garantizar el acceso a la práctica física en comunidades afectadas por conflictos bélicos.

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Case enfatizó públicamente que la maternidad no debe ser vista como el final de las aspiraciones deportivas o profesionales. A través de sus declaraciones tras la meta, afirmó que quería demostrar que las madres pueden y deben seguir realizando grandes hazañas, incluso aquellas que superan en magnitud a las logradas anteriormente. Este enfoque humanista conecta directamente con su trayectoria laboral y su compromiso social.

Trayectoria profesional y contexto climático

La identidad de Stephanie Case está profundamente vinculada a su trabajo como abogada internacional de derechos humanos. Ha colaborado durante años con la ONU y diversas organizaciones humanitarias en zonas de conflicto como Afganistán, Sudán del Sur y Gaza. Fundó Free to Run con la misión de utilizar el deporte como herramienta para promover el liderazgo y las oportunidades para niñas y mujeres en estas regiones vulnerables.

Las condiciones ambientales enfrentadas por los participantes fueron extremas y peligrosas. De un total de 28 corredores inscritos en la edición, quienes afrontaron distancias de 50 kilómetros, 100 kilómetros y 100 millas, tuvieron que soportar temperaturas que oscilaron entre -6°C y -26°C. La sensación térmica debido a los fuertes vientos alcanzó los -35°C, creando uno de los entornos más inhóspitos del planeta para la competencia atlética.

En comparación con otros registros, la actuación de Case destaca por su consistencia y velocidad en condiciones adversas. Aunque no mejoró en más de cinco horas el anterior récord continental masculino establecido en 22:40:47, su tiempo de 17:31:39 establece un nuevo estándar de exigencia para futuras competidoras. Esta cifra refleja la singularidad y la alta dificultad técnica que caracteriza a esta competición polar.