Stellantis refuerza su apuesta por España con nuevos modelos eléctricos en Madrid y Zaragoza

El grupo automovilístico Stellantis ha anunciado la adjudicación de la producción de nuevos modelos eléctricos a sus plantas de Madrid y Zaragoza, en el marco de su alianza con Leapmotor. La inversión supera los 5.000 millones de euros y garantiza el futuro de las factorías españolas, consolidando a España como un hub clave en la fabricación de vehículos eléctricos en Europa.

El grupo automovilístico Stellantis ha reafirmado su confianza en España con un ambicioso plan de inversión que consolidará su posición como líder en la fabricación de vehículos en el país.

La compañía, propietaria de marcas como Peugeot, Citroën, Opel, Fiat y Jeep, ha anunciado que adjudicará la producción de nuevos modelos eléctricos a sus plantas españolas de Madrid y Figueruelas (Zaragoza), en el marco de su alianza estratégica con la marca china Leapmotor. Esta decisión se enmarca en el megaplan industrial que Stellantis está desarrollando en España bajo la dirección de Antonio Filosa, que incluye la construcción de una gigafactoría de baterías en Zaragoza en colaboración con CATL, así como la producción de una nueva familia de coches eléctricos pequeños en Figueruelas y Vigo, con inversiones que superan los 5.000 millones de euros.

La planta de Madrid, ubicada en el barrio de Villaverde, se encargará de fabricar nuevos modelos eléctricos de Leapmotor a partir del primer semestre de 2028, destinados a los mercados europeo y global. Este proyecto garantiza la continuidad de la factoría, que actualmente produce el Citroën C4 y su versión eléctrica, pero cuya actividad más allá de 2029 estaba en duda.

La planta pasará a ser propiedad de la filial española de la joint venture entre Stellantis y Leapmotor, asegurando así su futuro a medio y largo plazo. La colaboración con Leapmotor, en la que Stellantis invirtió 1.500 millones para adquirir un 21% de su capital, permitirá a la compañía cumplir con las exigencias de la Comisión Europea en materia de producción local y evitar los aranceles a la importación de vehículos eléctricos fabricados en China.

Por otro lado, la planta de Zaragoza incorporará a su producción un nuevo modelo todocamino eléctrico de Opel, que incorporará componentes de Leapmotor y se fabricará en la misma línea que el Leapmotor B10. Este movimiento refuerza el compromiso de Stellantis con la electrificación y la accesibilidad de sus vehículos, beneficiándose de las economías de escala y la tecnología de Leapmotor para reducir costes y plazos de desarrollo.

El nuevo C-SUV eléctrico de Opel, diseñado en Rüsselsheim (Alemania), se producirá en Zaragoza a partir de 2028, consolidando la factoría como un centro clave en la estrategia de Stellantis. Esta planta, con una larga tradición vinculada a la marca Opel, actualmente fabrica modelos como el Lancia Ypsilon y el Peugeot 208, y se prepara para convertirse en un referente en la producción de vehículos eléctricos en Europa





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