Stellantis estudia vender su planta de Madrid a Leapmotor y ampliar la producción de vehículos eléctricos en Zaragoza

Stellantis, propietario de marcas como Peugeot y Opel, evalúa la venta de su planta en Madrid al fabricante chino Leapmotor y la producción de un nuevo SUV eléctrico de Opel en Zaragoza. La alianza estratégica entre ambas compañías busca consolidar su éxito y expandir su presencia en el mercado europeo de vehículos eléctricos.

El grupo automovilístico Stellantis , propietario de marcas como Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep y Opel , está considerando la venta de su histórica planta en Madrid, ubicada en el distrito de Villaverde, al fabricante chino Leapmotor .

Ambas compañías mantienen una alianza estratégica para la venta y fabricación de vehículos Leapmotor fuera de China. Según un comunicado emitido por Stellantis, se está evaluando la posible transferencia de la propiedad de la planta a la filial española de Leapmotor International (LPMI), en la que Stellantis posee el 51% del capital. Esta operación forma parte de una serie de iniciativas destinadas a consolidar el éxito inicial de la colaboración entre ambas empresas y expandir su asociación estratégica.

Además, Stellantis y Leapmotor están analizando la posibilidad de asignar un nuevo vehículo eléctrico de la marca china a la planta de Villaverde, cuya producción comenzaría a partir del primer semestre de 2028, coincidiendo con el fin de la producción del Citroën C4 en dicha factoría. La fabricación de este modelo eléctrico en Villaverde estaría alineada con los futuros requisitos de Made-in-Europe, y los vehículos se comercializarían en los mercados de Europa y Oriente Medio y África (MEA) bajo la marca Leapmotor International.

La ejecución de estos acuerdos definitivos depende de las aprobaciones habituales, por lo que ambas compañías están avanzando en estudios de viabilidad y trabajos de desarrollo previo. Stellantis se convirtió en octubre de 2023 en el mayor accionista individual de Leapmotor al adquirir una participación del 21%.

Al mismo tiempo, ambas empresas crearon Leapmotor International (LPMI) como una joint venture, con Stellantis poseyendo el 51% y Leapmotor el 49%, con derechos exclusivos para la venta y fabricación de productos Leapmotor fuera de la Gran China. El negocio de LPMI ha experimentado un rápido crecimiento en Europa en los últimos 18 meses.

Desde el lanzamiento de los modelos T03 y C10 en 2024, LPMI ha ampliado su presencia en la región a más de 850 puntos de venta y servicio, con más de 40.000 entregas en Europa en 2025. El año pasado, LPMI expandió sus actividades a Sudamérica, Asia-Pacífico y Oriente Medio y África, y presentó la marca en México en abril de 2026.

Antonio Filosa, CEO de Stellantis, ha destacado que este plan para expandir la asociación con Leapmotor beneficiará a ambas partes, apoyando la producción y la localización en Europa de vehículos eléctricos de alta calidad a precios accesibles. Zhu Jiangming, fundador y CEO de Leapmotor, ha señalado que la combinación de las tecnologías avanzadas de Leapmotor con el alcance global de Stellantis y sus marcas reconocidas creará una asociación única y poderosa.

Además, Stellantis está evaluando, junto con Leapmotor, la fabricación de un nuevo modelo eléctrico de Opel, un SUV compacto, en la planta de Figueruelas (Zaragoza). Este proyecto busca aumentar significativamente la producción en la planta aragonesa, donde se han fabricado más de 10 millones de Opel Corsa desde 1982. Las partes están evaluando la incorporación de una nueva línea de producción para el nuevo modelo C-SUV BEV de Opel, con un posible inicio de producción en 2028.

Este nuevo modelo eléctrico de Opel se beneficiaría de componentes altamente competitivos de Leapmotor, mejorando la accesibilidad para los clientes europeos. Además, Leapmotor llevaría la producción de su modelo C-SUV B10 a la planta de Zaragoza, potencialmente en 2026. Este nuevo SUV eléctrico de Opel se sumaría a la producción actual del Peugeot 208 y del Lancia Ypsilon en Figueruelas





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