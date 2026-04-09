Starlink Lanza Descuentos Agresivos en España para Competir con la Fibra Óptica y el Gobierno

El operador satelital Starlink reduce sus tarifas mensuales en España, ofreciendo descuentos significativos en sus planes de banda ancha fija. Esta estrategia busca competir con los operadores de fibra óptica y el plan gubernamental UNICO Demanda Rural, además de fortalecer su posición en el mercado de las telecomunicaciones.

El operador satelital estadounidense ha lanzado una agresiva campaña de descuentos en España , reduciendo en 19 euros mensuales el precio de sus tres planes de banda ancha fija. Este servicio, que utiliza una antena exterior para proporcionar conectividad en hogares y oficinas, compite directamente con las ofertas de fibra óptica de los operadores tradicionales.

La compañía, que ofrecía sus servicios desde marzo con tres tarifas diferenciadas por velocidad de descarga, ahora presenta una atractiva propuesta para captar nuevos clientes y consolidar su presencia en el mercado español.\Previamente, los precios mensuales eran de 29 euros para el plan de 100 Megabits por segundo (Mbps), 39 euros para el de 200 Mbps y 59 euros para el de 400 Mbps o más. Con la nueva promoción, disponible hasta finales de abril y con una duración de tres meses, la tarifa más económica ahora cuesta solo 10 euros al mes, lo que representa un descuento del 65%. La tarifa intermedia, que pasa de 39 a 20 euros mensuales, se beneficia de una reducción del 49%. Finalmente, el plan de mayor velocidad, que anteriormente tenía un precio de 59 euros, ahora se ofrece por 40 euros, con un descuento del 32%. Además de esta rebaja en las tarifas mensuales, la compañía ha modificado su política comercial desde el lanzamiento de los planes en marzo. Anteriormente, el equipamiento necesario, que incluía antena y router, tenía un costo de entre 300 y 400 euros; ahora, se proporciona de forma gratuita, sin costos de instalación ni cuotas mensuales, aunque con la condición de ser devuelto en caso de baja del servicio. Esta estrategia busca atraer a un público más amplio y hacer frente a la competencia en un mercado cada vez más saturado.\La ofensiva de Starlink en España tiene como objetivo principal competir con la oferta pública del gobierno, basada en el plan UNICO Demanda Rural. Este plan utiliza satélites geoestacionarios para proporcionar conectividad en zonas rurales a un precio de 35 euros mensuales, con la ventaja de que la instalación y el equipamiento, con un coste de 600 euros, estaban totalmente subvencionados. La diferencia clave reside en la tecnología utilizada: los satélites geoestacionarios orbitan a 36.000 kilómetros de la Tierra, mientras que la constelación de SpaceX orbita a unos 500 kilómetros, lo que se traduce en una latencia significativamente menor para Starlink, mejorando la experiencia de usuario. La estrategia de Starlink va más allá de la competencia directa con el plan gubernamental; también busca mejorar su posición negociadora con las empresas de telecomunicaciones, como Telefónica y Masorange, con quienes ya ha establecido acuerdos para su nuevo servicio de conectividad directa al móvil. Este enfoque multifacético, que combina precios competitivos, tecnología avanzada y alianzas estratégicas, demuestra la ambición de Starlink de convertirse en un actor importante en el mercado español de las telecomunicaciones





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