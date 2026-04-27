Stanley Tucci y Emily Blunt: De 'El Diablo Viste de Prada' a una conexión familiar

El esperado regreso de 'El Diablo Viste de Prada' revela una hermosa historia detrás de cámaras: la relación familiar entre Stanley Tucci y Emily Blunt, quienes se han convertido en cuñados tras conocerse en el rodaje de la primera película.

El regreso de ‘El Diablo Viste de Prada’ a la gran pantalla no solo significa la continuación de una historia icónica, sino también el reencuentro de dos actores cuya conexión trasciende la ficción: Stanley Tucci y Emily Blunt .

Dos décadas después del estreno de la película original en 2006, la secuela, que llega a los cines españoles el 30 de abril, trae de vuelta a la pantalla a figuras clave como Meryl Streep y Anne Hathaway, pero es la relación entre Tucci y Blunt lo que añade una capa extra de interés a este lanzamiento. En la primera entrega, ambos actores coincidieron por primera vez en un proyecto cinematográfico, dando vida a personajes memorables que complementaban la dinámica central entre Andy Sachs (Hathaway) y Miranda Priestly (Streep).

Nigel, interpretado por Tucci, y Emily, el personaje de Blunt, aportaron humor, sofisticación y una perspectiva única al mundo de la moda y el glamour. La película, inspirada en la vida de Anna Wintour, la influyente directora de la revista Vogue, capturó la esencia de la industria y se convirtió en un fenómeno cultural.

Ahora, en esta nueva entrega, ambos actores retoman sus roles, aunque con menos escenas compartidas, su vínculo personal se ha fortalecido con el paso del tiempo, convirtiéndose en una historia de amistad y familia que ha cautivado a los medios y al público. La química entre ellos es palpable, no solo en la pantalla, sino también en las entrevistas y eventos promocionales, donde se les ve disfrutar de una complicidad genuina.

La historia de cómo Stanley Tucci y Emily Blunt pasaron de ser compañeros de reparto a cuñados es tan fascinante como la trama de la película. Su conexión se originó en la premiere de ‘El Diablo Viste de Prada’ en 2006, donde Tucci conoció a Felicity Blunt, la hermana de Emily. En ese primer encuentro, no hubo nada más que una simple coincidencia, ya que Felicity acompañaba a su hermana al estreno.

Sin embargo, el destino quiso que volvieran a cruzarse en la boda de Emily Blunt y John Krasinski en 2010. En ese momento, Tucci estaba lidiando con el dolor de la pérdida de su primera esposa, quien había fallecido un año antes a causa de un cáncer de mama. Felicity Blunt llegó a su vida en un momento de vulnerabilidad, ofreciéndole consuelo, apoyo y un nuevo comienzo.

A pesar de la diferencia de edad de 15 años, la conexión entre ellos fue instantánea y profunda. Se casaron en 2012 y desde entonces han formado una familia, con dos hijos: Matteo, nacido en 2015, y Emilia, en 2018. Este vínculo familiar ha fortalecido aún más la relación entre Tucci y Blunt, convirtiéndolos en una familia extendida que comparte momentos especiales tanto en la vida personal como profesional.

La secuela de ‘El Diablo Viste de Prada’ ha brindado la oportunidad de revivir recuerdos y crear nuevas experiencias juntos, consolidando su amistad y su conexión familiar. La promoción de ‘El Diablo Viste de Prada 2’ se ha convertido en un verdadero viaje familiar para Stanley Tucci y Emily Blunt. Sus respectivos cónyuges e hijos se han unido a ellos en los eventos promocionales, creando un ambiente cálido y acogedor.

Tucci ha expresado su alegría por poder compartir estos momentos con sus seres queridos, destacando la amistad que han desarrollado sus hijos.

“Es genial, porque viajamos mucho juntos. Nuestros hijos tienen edades similares y se han hecho muy amigos”, comentó el actor en una entrevista con la revista People. Esta dinámica familiar ha añadido un toque especial a la promoción de la película, mostrando un lado más humano y cercano de los actores.

El regreso de ‘El Diablo Viste de Prada’ no solo es una oportunidad para revivir la magia del cine, sino también para celebrar la amistad y el amor que une a Stanley Tucci y Emily Blunt. Su historia es un ejemplo de cómo las conexiones pueden surgir en los lugares más inesperados y cómo el destino puede unir a personas que están destinadas a compartir una vida juntos.

La película, que se inspira en el mundo de la moda y el glamour, también refleja la importancia de las relaciones personales y la búsqueda de la felicidad. Con un elenco estelar y una trama cautivadora, ‘El Diablo Viste de Prada 2’ promete ser un éxito de taquilla y un evento cinematográfico imperdible





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