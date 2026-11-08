SS United States: el transatlántico récord que se hundirá como arrecife artificial en Florida

El SS United States será hundido a unos 40 kilómetros de la costa de Florida para crear el arrecife artificial más grande del mundo. La embarcación se convertirá en la pieza más grande de la ruta de naufragios del Panhandle.

El SS United States, un legendario transatlántico estadounidense que alguna vez estableció un récord mundial al cruzar el océano, será hundido a unos 40 kilómetros de la costa del noroeste de Florida para convertirse en el arrecife artificial más grande del mundo. La operación se realizará mediante una serie de explosiones que abrirán agujeros en el casco, según informó CNN. El hundimiento ocurrirá durante el mes en que se publica esta nota, y el barco quedará asentado en un fondo arenoso a unos 55 metros de profundidad.

El SS United States se hundirá en el Golfo y será el arrecife más grande

El SS United States quedará asentado a unos 55 metros de profundidad y se convertirá en la embarcación número 21 de la Florida Panhandle Shipwreck Trail. Según la fuente, será también la más grande de esa ruta, que se extiende a lo largo de unos 240 kilómetros de costa desde Pensacola hasta Port St. Joe.

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La ruta reúne naufragios que se remontan a 1942 y funciona como refugio tanto para la vida marina como para los buceadores recreativos desde su creación oficial en 2012. La iniciativa nació con el objetivo de impulsar el turismo tras el devastador derrame de petróleo de Deepwater Horizon ocurrido en 2010.

El nuevo arrecife dará una segunda vida a una embarcación cuya pintura exterior negra y roja se ha decolorado por el sol. Además, manchas de óxido salpican el casco que transportó a destacadas figuras estadounidenses y miembros de la realeza europea a través del océano Atlántico.

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La SS United States Conservancy planea un museo en Florida

La SS United States Conservancy, una organización sin fines de lucro encargada de cuidar la embarcación y preservar su historia, planea construir eventualmente un museo en Florida. El proyecto se ubicaría cerca de los puntos de partida de las excursiones de buceo.

En ese museo, los visitantes podrán ver objetos del barco y explorar su historia. Las dos grandes chimeneas del SS United States fueron retiradas y se espera que formen parte de la exhibición.

Un transatlántico diseñado para cruzar el Atlántico y servir al ejército

El SS United States fue mucho más que un barco de pasajeros de lujo, ya que también era considerado un activo militar. Con 302 metros de eslora, era más grande que el Titanic y alcanzó una velocidad máxima de 71 km/h durante las pruebas en el mar.

Cuando comenzó su construcción en 1950, su costo de más de US$ 70 millones se repartió entre la Administración Marítima del Departamento de Transporte, la Armada de EE.UU. y la empresa comercial United States Lines, según la Naval Historical Foundation. El barco fue diseñado para convertirse rápidamente en transporte de tropas, con capacidad para hasta 14.000 soldados, frente a sus 1.900 a 2.000 pasajeros habituales.

En su viaje inaugural de 1952, el transatlántico cruzó el Atlántico desde Nueva York hasta Europa en poco menos de tres días y 11 horas, a unos 68 km/h. Ese récord se mantiene hasta hoy. Fabricado en gran parte de aluminio para reducir su peso, era unos 16 km/h más rápido que los cruceros actuales, cuya construcción utiliza más acero.

Del auge del transatlántico al fin de una era

El SS United States fue la forma más prestigiosa de cruzar el Atlántico durante las décadas de 1950 y 1960. Cuatro presidentes de Estados Unidos, en ejercicio, retirados o futuros, navegaron en él: Harry Truman, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy y Bill Clinton.

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Figuras de la realeza internacional y de Hollywood también se alojaron en sus camarotes. Entre ellas figuraron Marlon Brando, Sean Connery, Marilyn Monroe, Judy Garland, el príncipe Rainiero de Mónaco y el duque y la duquesa de Windsor.

El historiador marítimo Sal Mercogliano calificó al barco como la culminación de una carrera de siglos para conquistar el Atlántico Norte y conectar Europa y Norteamérica. Sin embargo, según Mercogliano, profesor de la Universidad Campbell en Carolina del Norte, su destino quedó sellado en 1958 con la introducción del avión comercial a reacción, que sustituyó al transatlántico como principal medio para cruzar el océano.

El SS United States fue retirado en 1969. Mercogliano sostuvo que el hundimiento marcará el fin de los grandes transatlánticos.

Propietarios, astillero de Filadelfia y futuro del barco

Tras su retiro, el SS United States permaneció en varios puertos del Atlántico mientras una sucesión de propietarios decidía qué hacer con él. En 2024, la embarcación enfrentó la posibilidad de ser desalojada del astillero de Filadelfia, donde había estado amarrada durante 30 años.

Ante ese desalojo, sus propietarios tuvieron que elegir entre venderlo como chatarra o venderlo para convertirlo en un arrecife artificial. La decisión final permitió que el barco terminara en el Golfo de México, donde se convertirá en un nuevo refugio para la vida marina y en un destino para buceadores recreativos.