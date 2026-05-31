Spurs derrotan a los Thunder en el séptimo partido y clasifican para las Finales de la NBA

Los San Antonio Spurs derrotaron al Oklahoma City Thunder en el séptimo partido de las Finales de la Conferencia Oeste, clasificándose para las Finales de la NBA. Victor Wembanyama fue el líder del equipo con 22 puntos y siete rebotes. Los Spurs se enfrentarán a los New York Knicks en las Finales de la NBA.

Los San Antonio Spurs derrotaron al Oklahoma City Thunder en el séptimo partido de las Finales de la Conferencia Oeste, clasificándose para las Finales de la NBA.

En una emocionante serie, los Spurs demostraron su fuerza y determinación para llegar a las Finales por primera vez desde 2014. Victor Wembanyama, el alero de los Spurs, fue el líder del equipo con 22 puntos y siete rebotes. El entrenador jefe Mitch Johnson elogió a su equipo por su entrega y trabajo duro, y destacó la importancia de la unidad y la ejecución en su victoria.

Los Spurs se enfrentarán a los New York Knicks en las Finales de la NBA, en una reedición de las Finales de 1999. Los Knicks ganaron las Finales de la Conferencia Este tras barrer a los Cleveland Cavaliers. Los Spurs salieron con gran intensidad en el partido decisivo, tomando rápidamente una ventaja de 14 puntos, pero el Thunder reaccionó con fuerza para tomar brevemente la delantera.

Sin embargo, el impulso de OKC no perduró, ya que San Antonio recuperó de inmediato una ventaja de doble dígito gracias a una racha de 16-2 en el tercer cuarto, liderada por los cinco triples de Justin Champagnie. El partido fue emocionante y nunca se pudo dar por vencido al Thunder, pero finalmente los Spurs aseguraron la victoria.

La victoria de los Spurs supuso un cambio radical para el equipo, que seleccionó a Wembanyama como número uno del draft en 2023 y que la temporada pasada terminó en el 13er puesto de la Conferencia Oeste. Wembanyama se mostró muy emotivo después de la victoria, rompiendo a llorar al sonar la bocina final y, posteriormente, tuvo que contener de nuevo la emoción tras ser nombrado Jugador Más Valioso de las Finales de la Conferencia Oeste.

El pívot francés comentó que la emoción surgía de 'darse cuenta de que una parte' de sus sueños de infancia se haría realidad. Los Spurs recibirán a los Knicks este miércoles en el Frost Bank Center, y Wemby tuvo un mensaje para los aficionados. 'Queremos cuatro más; aún no hemos terminado. ¡Vamos, Spurs!





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