Spotify desarrolla IA para crear remezclas musicales con costo adicional

Spotify lanza herramienta de IA generativa para remezclas. Función de pago exclusiva para 2027. Acuerdos con discográficas para compensar derechos de autor.

La plataforma digital Spotify está avanzando en el desarrollo de una innovadora herramienta basada en inteligencia artificial que permitirá a sus usuarios modificar y crear sus propias versiones de canciones existentes. Esta funcionalidad, que representa una nueva frontera en la interacción con la música, se espera que esté disponible para el público a principios de 2027, marcando un cambio significativo en el modelo de consumo musical actual.

La compañía ha anunciado que esta novedad no será gratuita para todos los suscriptores, ya que tendrá un coste adicional que se sumará al servicio Premium ya existente. Aunque todavía no se ha confirmado una fecha oficial de lanzamiento, se baraja la posibilidad de presentar el servicio coincidiendo con la gala de los premios Grammy, prevista para febrero. La principal característica de esta tecnología reside en la capacidad de los usuarios para personalizar composiciones ya publicadas, generando remezclas únicas mediante el uso de IA generativa.

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Mecanismo de la Herramienta de IA

La nueva funcionalidad se distingue de otros servicios de inteligencia artificial musical al enfocarse específicamente en trabajar sobre composiciones existentes que cuentan con las autorizaciones correspondientes. A diferencia de aplicaciones que crean música desde cero, esta herramienta de Spotify permite transformar tracks ya conocidos, respetando la integridad artística original mientras ofrece nuevas posibilidades creativas. El sistema está diseñado para integrar estas versiones personalizadas dentro del catálogo de la plataforma, facilitando que los oyentes las escuchen junto a las canciones originales.

Una de las posibles estrategias para la integración de contenidos consiste en contabilizar las reproducciones de las versiones creadas con inteligencia artificial a favor de las canciones originales. Esta posibilidad, que aún se encuentra en estudio, vincularía el éxito de las nuevas remezclas con los temas utilizados para producirlas. Las condiciones definitivas dependerán de las decisiones finales que tome Spotify y de los acuerdos alcanzados con los titulares de derechos, asegurando una distribución justa de las ganancias derivadas del uso de la plataforma.

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Negociaciones con Discográficas y Artistas

Desde que Spotify anticipó en mayo su iniciativa relacionada con la inteligencia artificial musical, ha mantenido conversaciones constantes con discográficas y artistas para desarrollar un sistema que permita utilizar canciones protegidas por derechos de autor sin dejar de compensar a sus propietarios. La compañía ya ha alcanzado acuerdos de licencia con Universal Music Group, Merlin y Believe, sentando las bases para esta nueva experiencia. Además, continúa negociando activamente con Sony Music y Warner Music para ampliar el número de canciones que podrían estar disponibles dentro de esta funcionalidad.

Las informaciones conocidas hasta ahora apuntan a un precio específico para acceder a esta herramienta, una cantidad que se sumaría al coste de cualquier otra suscripción de pago que el usuario en cuestión tenga contratada. Por lo tanto, quienes ya utilizan Spotify Premium tendrían que abonar un suplemento para disfrutar de estas funciones avanzadas. Este modelo de negocio refleja la intención de la compañía de monetizar la innovación tecnológica, garantizando al mismo tiempo que los derechos de propiedad intelectual sean respetados y remunerados adecuadamente.

Impacto en Derechos de Autor y Remuneración

Uno de los aspectos fundamentales del proyecto es precisamente la remuneración de los artistas y los titulares de derechos. La intención de Spotify es que las canciones originales utilizadas para generar remezclas y versiones con IA generen compensaciones económicas para sus propietarios. Aunque todavía no se han detallado los mecanismos de reparto ni las cantidades exactas que recibirían los creadores, este punto es especialmente relevante porque la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para la industria musical tradicional.

Permitir que los usuarios transformen canciones comerciales exige establecer condiciones claras sobre su utilización, su distribución y los derechos asociados a estas nuevas creaciones. Los acuerdos con las discográficas serán determinantes para definir el funcionamiento del servicio y asegurar una ecuación justa para todos los involucrados. Este enfoque busca equilibrar la creatividad del usuario con la protección de los intereses comerciales y artísticos, sentando un precedente importante para el futuro de la propiedad intelectual en la era de la inteligencia artificial.