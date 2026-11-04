Sport Life presenta la Corre Supra 2: Nueva zapatilla de alto rendimiento

Sport Life Ibérica S.A.U. lanza la Corre Supra 2, una zapatilla con entresuela NT-X 2 PRO y grafeno diseñada para corredores exigentes que buscan mayor retorno de energía.

La marca Sport Life Ibérica S.A.U. ha anunciado el lanzamiento oficial de la Corre Supra 2, un modelo de calzado deportivo diseñado específicamente para atletas que requieren máxima respuesta durante sus entrenamientos. Esta nueva incorporación a la gama Corre está pensada para quienes no se conforman con acumular kilómetros, sino que priorizan la confianza y el rendimiento en cada zancada.

Tecnología avanzada en la entresuela NT-X 2 PRO

El núcleo tecnológico de la Corre Supra 2 reside en su entresuela NT-X 2 PRO, una estructura compleja que combina materiales de última generación para optimizar el rendimiento del corredor. Esta componente utiliza PBAX® expandido moldeado junto con inserciones de PBAX® no comprimido, creando una base sólida pero reactiva.

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Además, la superficie de esta entresuela está recubierta de grafeno, un material seleccionado por su capacidad para mejorar la estabilidad general y aumentar significativamente el retorno de energía. Este diseño busca transformar la fuerza aplicada durante la pisada en una sensación de impulso continuo, beneficiando directamente la eficiencia del movimiento.

Materiales ligeros y transpirables para el confort

Para complementar la tecnología de la suela, la parte superior de la zapatilla emplea una malla tecnológica de hilo fino elaborada con una mezcla específica de poliamida y poliéster. Esta elección de materiales no solo garantiza una construcción extremadamente ligera, sino que también ofrece una resistencia duradera sin comprometer el ajuste al pie.

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La estructura de esta malla favorece activamente el flujo de aire, lo que ayuda a mantener una excelente transpirabilidad durante las sesiones de carrera más intensas. Los usuarios pueden esperar un control térmico superior, evitando el sobrecalentamiento mientras se mantiene la seguridad del calzado.

Especificaciones técnicas y perfil de alto rendimiento

Con un drop de 6 milímetros, la Corre Supra 2 está claramente orientada hacia el alto rendimiento y la competición. Esta geometría está preparada para acompañar al atleta cuando el ritmo aumenta y cada paso cuenta, ofreciendo una combinación equilibrada de ligereza, amortiguación y estabilidad.

El producto se posiciona como la gran protagonista de la nueva línea de entrenamiento de la marca, dirigida a quienes buscan dar un paso más en sus rutinas deportivas. La integración de estas características técnicas responde a la necesidad de un calzado que soporte días de ritmo y carreras donde la precisión es fundamental.