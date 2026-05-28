Sport Life Mujer 24: Ya está en quioscos el especial para mujeres deportistas

La revista Sport Life lanza la edición 24 de su especial para mujeres deportistas, con contenido renovado, entrenamientos en casa con Pilates, consejos de nutrición y la colaboración de expertas como Jéssica Bonet.

Es uno de los momentos más esperados del año para el equipo de Sport Life. Ya son 24 ediciones de Sport Life Mujer , la revista que, con todo el cariño y de la mano de un gran equipo de expertas en salud, nutrición y entrenamiento femenino , lanzamos para acompañar a todas las mujeres deportistas que buscan un estilo de vida saludable y activo.

Este nuevo número, Sport Life Mujer 24, ya está disponible en quioscos y promete ser el más completo de la historia. En esta edición, hemos reunido a un equipo de colaboradoras de primer nivel, todas ellas referentes en sus áreas. Analizamos en detalle, con imágenes que resuelven todas tus dudas, cómo entrenar en casa bajo el paraguas de Pilates. La entrenadora Jéssica Bonet nos revela lo que no nos contaron cuando empezamos a correr.

También exploramos el lado más femenino de la dieta mediterránea, con consejos prácticos para adaptarla a las necesidades específicas de la mujer deportista. Además de estos contenidos estrella, el especial incluye rutinas de ejercicios, planes de nutrición, entrevistas inspiradoras y testimonios de mujeres que han transformado su vida a través del deporte. Cada artículo está diseñado para empoderar a la lectora, ofreciéndole herramientas científicas y prácticas para mejorar su rendimiento y bienestar.

La revista estará a la venta durante un año, permitiendo coleccionarla junto con los 23 números anteriores. Invitamos a todas nuestras lectoras a compartir sus sugerencias para el especial número 25 del próximo año. Si eres una profesional del deporte, la alimentación o la salud femenina, puedes contactarnos para colaborar y dar a conocer tu especialidad en profundidad. Sport Life Mujer 24 es más que una revista: es una comunidad que celebra el deporte femenino en todas sus facetas.

Desde la dirección, encabezada por nuestra directora, doctora en Ciencias Biológicas, queremos agradecer la confianza de nuestras lectoras y reafirmar nuestro compromiso de ofrecer contenido de calidad, riguroso y cercano. Este número es un homenaje a todas las mujeres que hacen del deporte su estilo de vida. No te lo pierdas; ya está en los mejores quioscos





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