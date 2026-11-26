La compañía española Sport Life Ibérica S.A.U. anuncia descuentos del 35% en prendas de montaña y detalla las condiciones legales para el tratamiento de datos personales de sus usuarios.

La compañía deportiva española Sport Life Ibérica S.A.U. ha presentado un paquete de ofertas económicas para los entusiastas del esquí y el snowboard, combinando reducciones de precio significativas con una transparenecia detallada sobre el uso de la información personal de sus clientes en el entorno digital.

Oferta Económica y Características Técnicas del Equipamiento

Sport Life Ibérica S.A.U. ha lanzado al mercado un conjunto de prendas y accesorios de montaña con un descuento directo del 35 % sobre el precio de venta original. El artículo principal de esta promoción se encuentra disponible actualmente por la cifra concreta de 79,95 €, lo que representa una reducción de 40,00 € respecto a su precio original de 119,95 €.

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Este equipamiento ha sido diseñado específicamente para soportar las condiciones meteorológicas más adversas, utilizando una membrana intermedia de TPU con protección cortavientos. La prenda superior cuenta con un cuello alto forrado con tejido micropolar interior para maximizar la protección contra el frío, y una capucha ajustable equipada con cordones y un regulador en la parte trasera.

Los puños cuentan con velcro y orificios para los pulgares, garantizando un ajuste seguro. El diseño incluye dos bolsillos interiores, uno de tela mesh lateral y otro multimedia en el pecho con cremallera, salida para auriculares y paño de microfibra. Además, la prenda inferior presenta cremalleras de ventilación con tela de rejilla en la entrepierna y un diseño de corte holgado con rodilla articulada.

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Detalles Legales sobre la Gestión de Información Personal

Sport Life Ibérica S.A.U., identificada con el CIF A - 82090952, ha publicado las condiciones bajo las cuales trata los datos personales de quienes se registran en su plataforma web. La sede social de la entidad está ubicada en la calle Nestares 20, en el código postal 28045 de Madrid, España. Para cualquier consulta, la empresa facilita el teléfono 913470100 y el correo electrónico sportlifeiberica@slib.es.

El registro en la web implica el consentimiento expreso para que la empresa trate información como nombre, apellidos, nombre de usuario, contraseña, email, dirección postal, teléfono, género y fecha de nacimiento. Este tratamiento se publica a razón de uno por cada revista o publicación, más el correspondiente a la página web de registro.

Finalidades Comerciales y Canales de Comunicación

Una vez registrado, el consentimiento se extiende a la prospección de mercado y marketing electrónico. Sport Life Ibérica S.A.U. utiliza estos datos para enviar información publicitaria sobre sus productos y servicios, así como los de terceros en sectores como Telecomunicaciones, Financiero, Seguros, Ocio, Belleza, Moda, Gran Consumo, Distribución, Formación, Cultura, Deporte, Automoción, Energía, ONGs, Viajes, Salud y Juegos de Azar.

La comunicación publicitaria se realiza tanto en formato convencional como electrónico, incluyendo mensajería instantánea. Es fundamental distinguir que el consentimiento para el registro de usuario es independiente del consentimiento para el análisis de datos con fines de marketing, aunque ambos están regulados bajo la misma entidad responsable.

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Retiro del Consentimiento y Contacto de Protección

Los usuarios conservan el derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, con efectos instantáneos. La solicitud de baja debe dirigirse por correo postal a la dirección social en Madrid, a través del formulario web específico o enviando un correo a protecciondatos@slib.es.

Respecto específicamente al canal de mensajería instantánea, el procedimiento de baja se simplifica respondiendo con la palabra exacta "baja" a cualquiera de los mensajes recibidos por Sport Life Ibérica S.A.U., garantizando así la neutralidad y transparencia en la gestión de la privacidad digital de sus clientes.