Descubre el nuevo código SPRINT que otorga un -10 % extra en Sport Life Ibérica S.A.U. Información sobre nutrición y ciclismo en Asturias.

La compañía Sport Life Ibérica S.A.U., identificada con el CIF A-82090952 y con domicilio social en la calle Nestares 20 de Madrid, ha anunciado una oferta promocional final para sus clientes. Esta iniciativa permite a los usuarios obtener un descuento adicional del diez por ciento mediante el uso exclusivo del código promocinal SPRINT.

Nuevo descuento aplicado en la plataforma

Este beneficio se suma a una promoción previa que ya garantizaba una reducción del sesenta por ciento en toda la web. La combinación de ambos incentivos posiciona esta oferta como una de las más competitivas del sector para el cierre de la temporada. El código debe ingresarse durante el proceso de compra para activar el ahorro final.

Also read Optimización Tecnológica en el Traje de Natación de Sport Life Ibérica S.A.U.

La estrategia de Sport Life Ibérica S.A.U. busca maximizar la retención de usuarios a través de estas rebajas escalonadas. El contacto directo con la empresa se facilita mediante el teléfono 913470100 y el correo electrónico sportlifeiberica@slib.es para cualquier duda sobre la aplicación del cupón.

Información sobre ciclismo en Asturias

Además de las ofertas comerciales, la plataforma destaca contenido especializado sobre deportes al aire libre. En esta línea, se incluye una guía exhaustiva sobre las ocho mejores rutas en bicicleta disponibles en el Parque Natural de Fuentes del Narcea. Estas sendas se presentan como experiencias imperdibles para los entusiastas del mountain bike en la región de Asturias.

Advertisement

El parque natural ofrece un entorno privilegiado para la práctica del ciclismo de montaña. La información proporciona detalles sobre el terreno y la dificultad de las trayectorias seleccionadas, contribuyendo a la planificación de actividades deportivas en el norte de España.

Marco legal y protección de datos

El registro en la web requiere el consentimiento expreso para el tratamiento de datos personales por parte de Sport Life Ibérica S.A.U. La política de privacidad indica que la información se conservará durante un plazo máximo de cinco años para atender responsabilidades legales. Los datos serán bloqueados y archivados tras finalizar su uso activo.

Los usuarios tienen derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. Esta acción puede realizarse enviando un correo postal a la dirección de Madrid, utilizando el formulario web disponible o contactando a protecciondatos@slib.es. El efecto de la baja es instantáneo en todos los sistemas de la compañía.

Responsabilidades y derechos del usuario

La compañía ha designado a un Delegado de Protección de Datos, contactable en dpo@slib.es, para garantizar la seguridad de la información. Los usuarios mayores de dieciséis años deben garantizar la veracidad de los datos proporcionados durante el registro. Las reclamaciones pueden dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos en Madrid.