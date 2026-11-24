La compañía española despliega su nueva EM8 700C, una bicicleta de carretera con manillar de carrera y cuadros de aluminio, diseñada para distancias largas.

Sport Life Ibérica S.A.U. ha posicionado en el mercado su modelo EM8 700C, una bicicleta diseñada específicamente para satisfacer las demandas de los ciclistas que buscan rendimiento y versatilidad. Este nuevo modelo se enfoca en ofrecer un equilibrio preciso entre ligereza, rigidez estructural y durabilidad general del componente mecánico.

Especificaciones técnicas y diseño del cuadro

La bicicleta cuenta con un cuadro fabricado completamente en aluminio, un material elegido por su capacidad para absorber vibraciones y proporcionar resistencia. El diseño incorpora un manillar de carrera, una configuración que permite una postura más aerodinámica y cómoda durante recorridos extensos. Esta combinación asegura una transferencia de energía eficiente desde el pedal hasta el asfalto.

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El sistema de transmisión presenta bielas CNC de aluminio con una configuración de 50/34T. Este conjunto de platos está acompañado por un cassette con un rango de 11-32T. La combinación exacta de estos componentes ofrece un amplio espectro de desarrollos, facilitando tanto la aceleración en subidas pronunciadas como el mantenimiento de velocidad en tramos llanos.

Para garantizar la seguridad y el control en todas las condiciones climáticas, la EM8 700C está equipada con frenos de disco. Este sistema de frenado superior a los tradicionales de llanta proporciona una detención más predecible y potente, especialmente relevante en bajadas prolongadas o superficies húmedas.

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Identidad corporativa y registro de la empresa

Sport Life Ibérica S.A.U. opera bajo la identificación fiscal CIF A - 82090952. La estructura legal de la compañía está registrada con su domicilio social ubicado en la calle Nestares 20, en el código postal 28045 de Madrid, España. Esta dirección física sirve como punto de referencia central para todas las operaciones corporativas y legales de la entidad.

La empresa mantiene canales de comunicación directos para consultas y soporte. El contacto telefónico oficial es el número 913470100. Además, la dirección de correo electrónico principal, sportlifeiberica@slib.es, está disponible para correspondencia general y atención al cliente sobre sus productos deportivos.

Políticas de datos y protección de información personal

El tratamiento de datos personales se rige bajo estrictos protocolos que abarcan nombre, apellidos, usuario, contraseña, email, dirección postal, teléfono, género y fecha de nacimiento. SPORT LIFE IBERICA S.A.U. publica su información a razón de uno por cada revista o publicación, más el correspondiente a la página web en la que Ud. se ha registrado. El responsable del Tratamiento de sus datos es la misma entidad con el CIF A - 82090952.

Las operaciones incluyen análisis de datos para prospección de mercado y marketing electrónico. Esto permite enviar información publicitaria de productos y servicios de SPORT LIFE IBERICA S.A.U. También se comparten datos con terceros en sectores como Telecomunicaciones, Financiero, Seguros, Ocio, Belleza, Moda, Gran Consumo, Distribución, Formación, Cultura, Deporte, Automoción, Energía, ONGs, Viajes, Salud y Juegos de Azar.

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Los usuarios pueden retirar su consentimiento en cualquier momento con efectos instantáneos. Las solicitudes deben dirigirse al domicilio social en calle Nestares 20, 28045 Madrid, España, a través del formulario web disponible en el sitio oficial. Alternativamente, se puede utilizar la dirección electrónica protecciondatos@slib.es para ejercer estos derechos de manera inmediata y sin costo adicional.

Responsabilidad legal y contacto del delegado

Sport Life Ibérica S.A.U. ha adoptado medidas de seguridad avanzadas para la custodia de datos. Aunque no está obligada legalmente en ese momento, ha designado a un Delegado de Protección de Datos. Este profesional puede contactarse en el domicilio social o a través de dpo@slib.es para asuntos específicos de privacidad.

Los datos personales se conservan bloqueados y archivados durante un plazo máximo de cinco años tras la finalización del tratamiento. Este periodo asegura que la empresa pueda hacer frente a eventuales responsabilidades legales. Los usuarios mantienen el derecho a formular reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos en Madrid, calle de Jorge Juan 6, o ante organismos autonómicos equivalentes.

La EM8 700C representa una evolución en el catálogo de Sport Life Ibérica S.A.U. Al combinar componentes CNC de alta precisión con un cuadro de aluminio optimizado, la bicicleta responde a la necesidad de un equipamiento híbrido. Los ciclistas en Madrid y el resto de España pueden acceder a este producto a través de los canales oficiales de la compañía registrada en la calle Nestares 20.