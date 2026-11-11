Sport Life Ibérica requiere consentimiento expreso para usar datos de usuarios

El gimnasio Sport Life Ibérica de Madrid informa sobre el tratamiento de datos personales y solicita el consentimiento de sus usuarios para fines de mercadeo y registro en su web.

El centro deportivo Sport Life Ibérica, con domicilio en la calle Nestares 20 de Madrid, ha puesto en marcha una política de tratamiento de datos que exige a sus usuarios el consentimiento expreso para registrar y analizar su información personal. La medida, publicada el 11 de noviembre de 2026, afecta a cualquier persona que se registre en la página web del gimnasio.

Detalle de la política de datos

Según la comunicación oficial, los usuarios deben aceptar que Sport Life Ibérica reciba sus datos básicos-nombre, apellidos, usuario, contraseña, correo, dirección, teléfono, género y fecha de nacimiento-para que puedan ser utilizados tanto para el registro en la web como para fines de prospección de mercado. La compañía destina la información a enviarle publicidad sobre sus productos y servicios, así como sobre terceros en sectores como telecomunicaciones, finanzas, seguros, ocio, belleza, moda, gran consumo, formación y deporte.

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El consentimiento para el registro y el para el marketing se presentan como procesos independientes. Los usuarios pueden retirar su autorización en cualquier momento, enviando una solicitud por correo postal a la dirección de Sport Life Ibérica, mediante un formulario web o a la dirección electrónica protecciondatos@slib.es.

Posición de Sport Life Ibérica y protección de datos

El gimnasio afirma haber adoptado las medidas de seguridad necesarias para la conservación y custodia de los datos y contar con un Delegado de Protección de Datos, cuya dirección se indica en la misma carta. A pesar de no estar obligado legalmente a nombrar a un delegado, la compañía ha decidido hacerlo para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

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En caso de terminar el tratamiento de los mismos, los datos permanecerán bloqueados y archivados durante un período máximo de cinco años, de acuerdo con las obligaciones legales. Los usuarios también pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y portabilidad del tratamiento a través de los mismos canales mencionados.

Impacto en los usuarios y futuro de la política

Para los clientes de Sport Life Ibérica, la nueva política significa que cada registro en la web implica el compromiso de recibir comunicaciones de marketing, incluso por mensajería instantánea, salvo que indiquen la palabra "baja" en el mensaje. Si los usuarios desean eliminarse de estos envíos, pueden hacerlo respondiendo con esa palabra, lo que deja de ser tal solo en el canal de mensajería instantánea.

La Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) sigue siendo el organismo de referencia para cualquier reclamación. Los usuarios tienen la opción de presentar quejas ante la autoridad central en Madrid o ante los organismos equivalentes en sus Comunidades Autónomas. Con la firma del consentimiento, los usuarios garantizan que son mayores de 16 años y que la información proporcionada es veraz.

En síntesis, Sport Life Ibérica está siendo más transparente sobre el uso de datos personales y ofrece a los usuarios un marco claro para ejercer sus derechos. La extensión de la política a la publicidad de terceros sugiere una estrategia de crecimiento basada en la recopilación y análisis de datos a gran escala.