Sport Life Ibérica gestiona resultados y datos en carrera Zaragoza

Sport Life Ibérica ofrece descargas gratis de diplomas oficiales con tiempos y clasificaciones por grupo de edad para los 17.000 participantes en la capital de Aragón.

La reciente edición de la gran carrera celebrada ayer en la capital de Aragón ha registrado una participación masiva con un total de 17.000 corredores inscritos. Esta cifra refleja el fuerte compromiso de la comunidad atlética con este evento deportivo de alto nivel en la región. La organización ha centralizado la gestión de todos los resultados oficiales y la distribución de reconocimientos digitales a través de su plataforma digital.

Gestión de Resultados Oficiales en Zaragoza

Sport Life Ibérica S.A.U. se ha encargado de recopilar y procesar la información competitiva de todos los atletas que completaron la prueba en la ciudad aragonesa. El sistema permite a cada participante localizar su desempeño específico mediante el acceso directo a su nombre o su número de dorsal asignado durante la inscripción. Este mecanismo asegura la precisión en la divulgación de las marcas cronometradas y los rangos obtenidos en la clasificación general.

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Los corredores pueden acceder a sus estadísticas detalladas para verificar su rendimiento técnico durante la competencia. La plataforma digital ofrece una interfaz intuitiva diseñada para facilitar la búsqueda individualizada de los datos personales de cada competidor. Esta transparencia informativa es fundamental para mantener la integridad y la credibilidad de los registros deportivos oficiales de la carrera.

Acceso Gratuito al Diploma Digital

Actualmente, Sport Life Ibérica S.A.U. ofrece la descarga gratuita del diploma oficial que acredita la participación en el evento de Zaragoza. Este documento digital incluye el tiempo oficial registrado para cada atleta y su posición exacta dentro de su grupo de edad correspondiente. Los usuarios pueden obtener este certificado conmemorativo simplemente haciendo clic en el enlace disponible inmediatamente debajo de su nombre en la lista de resultados.

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La emisión de estos diplomas digitales sirve como un reconocimiento formal al esfuerzo físico realizado por los 17.000 participantes. Al contener tanto el tiempo final como la clasificación por categoría etaria, el certificado proporciona una medición objetiva del logro deportivo alcanzado. Esta iniciativa refuerza el valor de la participación y fomenta la continuidad en las prácticas deportivas regulares entre la ciudadanía.

Política de Privacidad y Protección de Datos

La empresa organizadora, identificada con el CIF A-82090952 y domicilio social en la calle Nestares 20, 28045 Madrid, ha establecido un marco estricto para el tratamiento de la información personal de los usuarios. Los datos recopilados incluyen nombre, apellidos, correo electrónico, dirección postal, teléfono y fecha de nacimiento, entre otros detalles relevantes para la gestión del evento. Este procesamiento se realiza exclusivamente con el consentimiento expreso del usuario.

Los fines del tratamiento se dividen claramente en dos categorías independientes: el registro como usuario de la plataforma y la prospección de mercado para marketing electrónico. Sport Life Ibérica S.A.U. puede utilizar esta información para enviar publicidad de sus propios productos o de terceros en sectores como telecomunicaciones, seguros, moda y deporte. Los usuarios mantienen el derecho de retirar este consentimiento en cualquier momento con efectos instantáneos.

Procedimientos de Baja y Ejercicio de Derechos

Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión o limitación del tratamiento, los afectados pueden contactar con Sport Life Ibérica S.A.U. a través de su domicilio social o por correo electrónico a protecciondatos@slib.es. Asimismo, para darse de baja en canales de mensajería instantánea, basta con responder con la palabra baja a cualquier mensaje recibido. La empresa ha designado a un Delegado de Protección de Datos para garantizar la seguridad de la información.

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Los datos personales se conservarán debidamente bloqueados y archivados durante un plazo máximo de cinco años para hacer frente a eventuales responsabilidades legales. Los interesados también tienen derecho a formular reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos en Madrid. Esta estructura legal asegura que la gestión de los 17.000 participantes se realice con total transparencia y respeto a la normativa vigente.