Análisis de la política de privacidad de Sport Life Ibérica S.A.U., detallando el tratamiento de datos personales, derechos de los usuarios y medidas de seguridad implementadas.

Sport Life Ibérica S.A.U., con identificación fiscal A-82090952 y domicilio social en la calle Nestares 20, 28045 Madrid, ha establecido un marco detallado para el tratamiento de datos personales. Esta organización opera bajo estrictos estándares de consentimiento expreso, asegurando que la información proporcionada por los usuarios sea gestionada conforme a la normativa vigente. El proceso de registro implica la recopilación de datos específicos que son tratados con fines distintos, garantizando la transparencia en cada etapa del manejo de la información.

Recopilación de Información Personal

La entidad solicita datos esenciales para la creación de perfiles de usuario, incluyendo nombre, apellidos, nombre de usuario, contraseña, dirección de correo electrónico, dirección postal, número de teléfono, género y fecha de nacimiento. Este conjunto de información es fundamental para registrar al usuario en la plataforma web y revistas asociadas. La gestión de estos datos se realiza de manera separada de otras finalidades comerciales, manteniendo una clara distinción entre el registro obligatorio y las opciones de marketing.

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Finalidades de Marketing y Prospección

Además del registro básico, Sport Life Ibérica S.A.U. analiza los datos personales para fines de prospección de mercado y marketing electrónico. Esta actividad permite enviar información publicitaria sobre productos y servicios propios, así como de terceros en sectores como telecomunicaciones, finanzas, seguros, ocio, belleza, moda, energía y viajes. El consentimiento para estas finalidades es independiente, requiriendo una autorización específica y clara por parte del usuario, quien puede retirar su permiso en cualquier momento con efectos inmediatos.

Derechos de Acceso y Rectificación

Los usuarios disponen de derechos fundamentales sobre sus datos, tales como el acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento. Para ejercer el derecho a la portabilidad de los datos o solicitar una copia, es necesario dirigirse al domicilio social en Madrid, utilizar el formulario web disponible o contactar a la dirección electrónica protecciondatos@slib.es. Estos canales oficiales facilitan la gestión de las solicitudes, asegurando que los titulares de los datos puedan controlar su información personal de manera efectiva y segura.

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Contacto con el Delegado de Protección

La compañía ha designado a un Delegado de Protección de Datos, aunque no esté legalmente obligado en ciertos contextos. Este responsable puede ser contactado a través del correo electrónico dpo@slib.es o en la dirección social. La designación de esta figura refleja el compromiso de Sport Life Ibérica S.A.U. con la seguridad de la información, implementando medidas técnicas y organizativas para la conservación y custodia de los datos personales, previniendo accesos no autorizados o pérdidas.

Conservación y Seguridad de los Datos

Los datos personales se conservan mientras el usuario no retire el consentimiento otorgado. Una vez finalizado el tratamiento, los datos se bloquean y archivan debidamente durante un plazo máximo de cinco años, con el objetivo de hacer frente a eventuales responsabilidades legales. Esta medida de seguridad garantiza que la información no sea eliminada prematuramente, manteniendo la integridad y disponibilidad necesaria para cumplir con las obligaciones legales y proteger los intereses de la entidad y sus usuarios.

Reclamaciones ante Autoridades

Los usuarios tienen derecho a formular reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos, ubicada en la calle de Jorge Juan 6, 28001 Madrid, o ante organismos equivalentes en las Comunidades Autónomas. Este mecanismo de protección ofrece una vía adicional para garantizar que el tratamiento de datos se realiza conforme a la ley. La transparencia en este proceso permite a los usuarios sentirse seguros al interactuar con la plataforma, sabiendo que cuentan con recursos institucionales para defender sus derechos.

Garantías Legales y Mayores de Edad

Al aceptar el tratamiento de datos para el registro o el marketing, el usuario garantiza ser mayor de 16 años y que la información proporcionada es veraz. Esta declaración es un requisito fundamental para la validez del consentimiento y la inscripción en los servicios de Sport Life Ibérica S.A.U. La veracidad de los datos asegura la correcta prestación del servicio y la eficacia de las comunicaciones comerciales, estableciendo una base sólida para la relación entre la empresa y sus clientes.

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Retiro del Consentimiento

El retiro del consentimiento puede realizarse de manera inmediata mediante correo postal al domicilio social, a través del formulario web o enviando un correo a protecciondatos@slib.es. En el caso específico de la mensajería instantánea, el usuario puede darse de baja respondiendo con la palabra baja a cualquiera de los mensajes recibidos. Este proceso simplificado facilita la gestión de la privacidad por parte de los usuarios, permitiendo un control dinámico sobre cómo se utilizan sus datos personales en el tiempo.