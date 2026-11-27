Sport Life Ibérica S.A.U. informa sobre el manejo de datos personales y marketing electrónico. Conoce tus derechos y cómo ejercerlos ante la empresa.

La empresa Sport Life Ibérica S.A.U. ha comunicado las directrices específicas que rigen el tratamiento de la información personal de sus usuarios, enfatizando la separación entre el registro como usuario y la recepción de material publicitario. Esta organización, con domicilio social en la calle Nestares número 20 de Madrid, garantiza que el consentimiento otorgado para cada finalidad es independiente del otro.

Registro y datos de identificación

El responsable del tratamiento de los datos con fines de registro es la propia Sport Life Ibérica S.A.U., identificada con el número de identidad fiscal A-82090952. Al aceptar los términos, la empresa recopila información esencial que incluye nombre, apellidos, nombre de usuario, contraseña, dirección de correo electrónico, dirección postal, número de teléfono, género y fecha de nacimiento.

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Prospectiva y marketing electrónico

La compañía analiza estos datos personales con fines de prospección de mercado y marketing electrónico para enviar información promocional. La publicidad abarca productos de Sport Life Ibérica S.A.U. y de terceros en sectores como telecomunicaciones, servicios financieros, seguros, ocio, belleza, moda, automoción, viajes y salud. Este consentimiento debe ser manifestado de forma expresa y separada.

Ejercicio de derechos y revocación

Los usuarios pueden retirar su consentimiento en cualquier momento con efectos instantáneos mediante correo postal a la calle Nestares 20 de Madrid, formulario web o el correo protecciondatos@slib.es. Asimismo, el acceso, rectificación, supresión o portabilidad de datos se gestiona a través de estos mismos canales oficiales.

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Seguridad y contacto con el delegado

Sport Life Ibérica S.A.U. ha designado a un Delegado de Protección de Datos para custodiar la información, a quien contactar en dpo@slib.es. Los datos se conservarán bloqueados y archivados durante un plazo máximo de cinco años para responder a responsabilidades legales, independientemente de la causa de finalización del tratamiento.

Reclamaciones ante la autoridad

Los usuarios mantienen el derecho de formular reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos en la calle Jorge Juan 6 de Madrid. La declaración de consentimiento requiere garantizar la mayoridad de dieciséis años y la veracidad de la información facilitada durante el proceso de inscripción.