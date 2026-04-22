Spirit Airlines al borde de un rescate federal de US$ 500 millones

La aerolínea de bajo costo Spirit Airlines podría recibir un rescate financiero del gobierno federal para evitar la bancarrota, lo que generaría controversia en la industria aérea.

Spirit Airlines se encuentra al borde de recibir un rescate financiero de 500 millones de dólares por parte del gobierno federal , según fuentes cercanas a las negociaciones.

Este acuerdo, que se espera sea anunciado en los próximos días, implicaría que el gobierno federal adquiera una participación en la aerolínea, que ha enfrentado serias dificultades financieras desde el inicio de la pandemia de COVID-19. La inminente ayuda evitaría que Spirit se convirtiera en la primera aerolínea importante de Estados Unidos en 25 años en verse obligada a suspender completamente sus operaciones debido a problemas económicos.

El aumento drástico en los costos del combustible para aviones, que se han duplicado desde el inicio de las tensiones geopolíticas, ha complicado aún más los esfuerzos de Spirit para superar su segunda reestructuración por bancarrota desde 2024. Un posible acuerdo no solo salvaguardaría los empleos de miles de trabajadores de Spirit y evitaría el caos para millones de pasajeros con boletos ya adquiridos, sino que también podría ejercer presión al alza sobre las tarifas aéreas en todo el país.

Sin embargo, la propuesta ha generado controversia dentro de la industria, ya que otras aerolíneas argumentan que Spirit ha sido mal gestionada y que un rescate sentaría un precedente peligroso. Todas las aerolíneas están lidiando con el aumento de los costos del combustible, pero los rescates anteriores se han implementado a nivel de toda la industria en respuesta a crisis externas como ataques terroristas o pandemias, no para apoyar a una sola aerolínea.

Spirit ha declinado hacer comentarios oficiales sobre el posible acuerdo, limitándose a afirmar que continúa operando normalmente. La Casa Blanca, por su parte, ha evitado confirmar las conversaciones, pero ha responsabilizado a la administración anterior por la situación financiera precaria de la aerolínea, debido a su oposición a la fusión con JetBlue.

Spirit Airlines ha sido un pionero en la introducción de tarifas base ultrabajas en el mercado estadounidense, lo que ha obligado a otras aerolíneas a ofrecer opciones más económicas. La posible desaparición de Spirit del mercado reduciría la oferta de asientos disponibles, lo que inevitablemente conduciría a un aumento de las tarifas aéreas.

Con una fuerte demanda de viajes para el verano y los crecientes costos del combustible, las tarifas ya han aumentado un 20% en comparación con el año anterior. El expresidente Donald Trump ha expresado su apoyo a la idea de un rescate a cambio de una participación gubernamental en la aerolínea, argumentando que salvaría 14.000 empleos.

Sin embargo, la propuesta ha encontrado resistencia dentro de la industria, con ejecutivos de otras aerolíneas argumentando que Spirit es una empresa mal gestionada y que no merece un rescate. La situación sigue evolucionando y el anuncio de un acuerdo podría llegar en las próximas horas o días, marcando un momento crucial para el futuro de Spirit Airlines y la industria aérea estadounidense





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