Spencer Tunick reúne a mil personas desnudas en un olivar granadino

El reconocido artista Spencer Tunick realiza una nueva instalación en Granada, España, convocando a mil voluntarios a posar desnudos y pintados de verde en un olivar. La obra, encargada por una empresa cervecera, busca fusionar el cuerpo humano con el paisaje, explorando temas de arte, naturaleza y la experiencia personal.

Hace semanas, Spencer Tunick , el renombrado artista neoyorquino conocido por sus fotografía s de grandes grupos de personas desnudas en diversas partes del mundo, abrió el plazo de inscripción para una sesión en Granada . Más de 2.000 personas se registraron, y alrededor de 1.000 se presentaron la mañana del sábado de septiembre en el olivar granadino donde habían sido convocados. La motivación principal para participar era, en esencia, la experiencia en sí misma.

Sin embargo, como suele suceder, surgieron también razones más complejas. Josefina Fernández, de Macael (Almería), expresó su deseo de “comprobar que podía posar desnuda delante de tanta gente; además, me encanta la fusión entre fotografía y paisaje”. Grace Ortega y Juan Abellán, recientemente jubilados, buscaban vivir “una experiencia única”. Ella, además, es artista y sigue la obra de Tunick. Jesús Rosado, por su parte, viajó desde Segovia, habiendo participado en las cuatro intervenciones del fotógrafo en España. El escenario, con un toque pintoresco para el artista neoyorquino, estaba formado por un conjunto de olivos jóvenes, de unos dos o tres años de edad. Los voluntarios, además de desnudarse, debían pintarse de verde. \Atrás quedaron ―hace cuatro décadas, de hecho― los tiempos en que Spencer Tunick distribuía folletos a mano durante horas para reclutar voluntarios para sus fotografías. En 1992, realizó sus primeras obras en Nueva York, con una sola persona. Estas acciones eran semi-clandestinas y se llevaban a cabo en horarios limitados: al amanecer de los fines de semana durante la época cálida. Un par de años después, la participación superó el centenar y Tunick ya no tenía fines de semana suficientes para fotografiar a cada persona individualmente. Así comenzó, aunque a pequeña escala, lo que hoy en día ha convertido a Tunick en un fotógrafo de reconocimiento mundial. En aquella primera convocatoria invitó a 100 personas, y solo 28 respondieron. Este sábado de mediados de septiembre, la situación ha cambiado radicalmente. Si antes su actividad era semiclandestina por temor a la policía ―a pesar de que en Nueva York el desnudo por motivos artísticos es legal, señala Tunick, algo que no ocurre en otros estados―, ahora no revela la ubicación de sus instalaciones hasta el último momento, con el objetivo de evitar que “nadie vaya antes a hacer fotos o a preparar su posado”. Tunick ha disparado decenas de veces durante esta jornada en Granada, pero finalmente solo entregará una fotografía al contratante, en este caso una empresa cervecera, para la que ha creado la obra “Retrato Alhambra 1925”. Los voluntarios también recibirán una copia como compensación por su participación. \La jornada artística, que el sol no facilitó, comenzó a las ocho de la mañana, con la llegada de los voluntarios, provenientes de diversas nacionalidades. Del Reino Unido, por ejemplo, llegó el grupo de Hanna, quien relató haber llegado con tres personas más, animadas mientras bebían en un pub londinense. Buscaron la siguiente intervención de Tunick, que resultó ser la de Granada, y se inscribieron. La primera tarea de los voluntarios fue pintarse de verde. Para ello, se les proporcionó un bote de pintura, formulada específicamente para la ocasión y apta para la piel humana. Con sus manos, cada uno cubrió la parte frontal de su cuerpo, y necesitaban ayuda para la espalda. “La primera ducha de agua y jabón debe eliminar toda la pintura; si no, a la segunda”, explicó el artista. La combinación de desnudez y pintura no es habitual en la obra de Tunick, pero tampoco es la primera vez que ocurre. Como recuerda el artista a EL PAÍS, comenzó en el festival The Big Chill en 2010 en Nueva York y lo repite ocasionalmente. Tampoco es común para este artista, más urbano que rural, el uso de escenarios como el de este sábado, en el término municipal de Albolote. En una conversación con los medios antes de la sesión, Tunick rechazó la idea de que el ser humano y la naturaleza estén intrínsecamente conectados. Para él, las personas son elementos urbanos por excelencia, y el trabajo de este sábado consistía más en llevar la ciudad al campo que en fusionar dos elementos naturales. Poco antes de las 11 de la mañana, cientos de personas aparecían al fondo del olivar, que los esperaba con sus árboles en perfecta alineación geométrica. De hecho, la elección del entorno para esta intervención se originó precisamente en esa perfección. En su primer viaje a Granada, el artista, al mirar por la ventanilla del coche, visualizó una formación que le recordó “primero a Roy Lichtenstein y su arte pop y luego, a ejércitos marchando en diferentes direcciones, algo militarista”. “Cuando comprendí que era naturaleza, decidí que sería interesante incluir figuras humanas en ese entorno y luego cambiar el color de los cuerpos”, añadió. Finalmente, realizó su primera intervención con el color verde, mientras recordaba a este diario que su primer intento fue en 2012, para una intervención contra una planta nuclear en Nueva York que, finalmente, no se llevó a cabo. Lo paradójico es que era una acción de protesta medioambiental encargada por Robert Kennedy Jr





elpais_cultura / 🏆 10. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Spencer Tunick Arte Desnudos Granada Fotografía

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Santander reorganiza sus sedes en España y devalúa las antiguas oficinas de PopularSantander ha abordado una reorganización societaria para concentrar el patrimonio inmobiliario vinculado a su filial española, así como la gestión de los activos. La...

Leer más »

Esquerra presiona al Gobierno para facilitar la acogida en España de refugiados palestinosERC registra una PNL en el Congreso para exigir al Ejecutivo 'mecanismos extraordinarios de acogida' y de 'reagrupamiento familiar' para palestinos equiparables a los que se diseñaron para ucranian...

Leer más »

Natixis califica a España como el peor país de la UE para jubilarseLicenciado en CC de la Información por la Universidad Complutense, se incorporó a Expansión en 2012, donde escribe sobre finanzas, macroeconomía y deporte y negocio. Con anterioridad compaginó la información económica con la deportiva en las redacciones de El Mundo, La Gaceta de los Negocios, Ciclismo a Fondo, Diario 16 y varias emisoras de radio.

Leer más »

El impacto de L’Oréal en España: un gigante de la belleza y de la publicidadEl informe 'La esencialidad de la belleza' explora el peso de esta gigantesca compañía de maquillaje y productos para la piel y el cabello.

Leer más »

El INE eleva tres décimas hasta el 3,5% el crecimiento económico de España en 2024El dato: Respecto a años anteriores, el INE ha rebajado dos décimas el crecimiento de 2023, hasta el 2,5%, y ha elevado dos décimas el del año 2022, hasta el 6,4%, un dato que ha establecido como definitivo.

Leer más »

Elvira López, arquitecta que eligió ser obrera: 'En España, antes de dirigir hay que saber construir'La alicatadora, Elvira López, advierte sobre la importancia que tiene en la construcción una buena formación previa, sobre todo para los arquitectos.

Leer más »