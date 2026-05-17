Spanish Political News: Vicente del Bosqueatentado a la presidencia de la RFEF

Feijóo closes this electoral cycle more fragile than before. Today the PP depends on the extreme right in all the parliaments where they voted. Also in Andalusia. The electoral night is that day where expectations are shattered. Indigenous people protest and battle damages in Flagstaff, ArizonaCounty.

Puedes contactar con Ignacio Escolar y la redacción de elDiario.es mandándome de forma confidencial información o documentación al correo electrónico: pistas@eldiario.es Que Feijóo cierra este ciclo electoral más débil que antes.

Hoy el PP depende de la extrema derecha en todos y cada uno de los parlamentos donde se ha votado. La noche electoral es ese día donde se rompen las expectativas. Este domingo, la demoscopia ha acertado en el trazo gordo: la victoria de Juanma Moreno Bonilla ha sido abultada, como apuntaban todas las encuestas. No ha salido tan bien el retrato en el trazo fino.

El bloque de la derecha retrocede cuatro escaños sobre las últimas autonómicas y el éxito de Adelante Andalucía rompe las previsiones, y también el tablero. Es la sorpresa de la noche: el partido que fundó Teresa Rodríguez, la versión andaluza de esa Izquierda Anticapitalista que antes fue clave en el nacimiento de Podemos.

Adelante Andalucía soñaba con alcanzar los cinco escaños necesarios para crear un grupo parlamentario propio y casi roza el 10%. y Y -más importante aún– logra que la izquierda en su conjunto remonte frente al bloque conservador por primera vez en muchas noches electorales. Desde hoy, en el Parlamento andaluz la derecha tiene cuatro escaños menos.





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