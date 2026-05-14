Spanish Construction Giants' Infrastructure Portfolio Approaches €200 Billion, with Record 2025 and Active 2026

The infrastructure portfolios of Spain's leading construction groups have surged to an estimated €200 billion, comprehensive of contracts as of early 2026, propelled by current market conditions and optimistic forecasts for the coming year. Among the most notable industry developments, the multinational US firm Turner, a subsidiary of ACS' US operations, is working on USD 12.8 billion projects set to be announced in the coming quarters, primarily in the digital and semiconductor markets. Moreover, leading construction groups in Spain, their main competitors, are expected to continue expanding their operations globally to tap into global development opportunities and expand their prospects while addressing the need for various infrastructure tasks regionally.

La cartera de infraestructuras de las grandes constructoras españolas se asoma a los 200.000 millones de euros tras un cierre de 2025 récord y un arranque de 2026 intensivo en contratación.

En términos nominales hasta marzo, la cifra acumulada por ACS, Acciona, Ferrovial y Sacyr, las cuatro referencias del Ibex 35, alcanza los 160.000 millones, de los que un 62% (casi 100.000 millones de euros) corresponde a pedidos anunciados por la constructora presidida por Florentino Pérez. El segundo mayor contratista español es Acciona, que roza los 29.000 millones.

Ferrovial baja a algo más de 17.000 millones de euros, en cotas récord, mientras que la de Sacyr desciende a los 13.000 millones, una cifra más modesta que la de sus rivales, pero que representa un récord histórico del grupo presidido por Manuel Manrique. Si a las cifras de las cuatro mayores cotizadas españolas se suman las carteras de FCC (9.700 millones) y de OHLA (7.900 millones), la cifra de producción acumulada se acerca a 200.000 millones de euros, un umbral que se superaría tomando los contratos anunciados o a punto de firmarse posteriores al primer trimestre. Esta cartera latente es particularmente relevante en el grupo ACS...





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Spanish Construction Giants Infrastructure Portfolio Contract For Steel Supply Plant Turner Subsidiary Of ACS' US Operations USD 12.8 Billion Projects Digital And Semiconductor Markets

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