SpainDC, Madrid, Aragón y Andalucía impugnan el decreto. La patronal alerta de la fuga de 67.000 millones de euros a Portugal ante nuevas exigencias energéticas.

SpainDC, la patronal que agrupa a los principales promotores de centros de datos en España, incluidos gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft y Google, interpondrá un recurso contencioso-administrativo inmediato contra el Real Decreto de centros de datos aprobado hoy por el Consejo de Ministros. La entidad solicitará medidas cautelares para la suspensión de las nuevas exigencias normativas, argumentando que estas incrementan sustancialmente los costes de construcción y operación, lo que podría provocar una fuga masiva de inversiones hacia países vecinos.

Impugnación legal y fuga de inversiones

La respuesta de la industria frente a la nueva normativa es una demanda judicial ante el Tribunal Supremo que busca evitar la aplicación de requisitos considerados inviables. SpainDC estima que el 80 por ciento y el 90 por ciento de los proyectos existentes podrían abandonar España si se mantiene el texto, desviándose hacia mercados con regulaciones más favorables como Portugal o Francia. Antes de que el Gobierno anunciara su intención de aprobar el decreto en agosto, los proyectos firmes para el mercado español representaban una inversión acumulada de aproximadamente 67.000 millones de euros entre 2026 y 2030.

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La amenaza de deslocalización ya se ha materializado con anuncios concretos de grandes actores del sector. Inmobiliarias especializadas como Merlin y Azora han anunciado recientemente que trasladarán a Portugal una parte importante de las inversiones que tenían previsto desarrollar en España. De hecho, SpainDC cuantificó que, en el escenario actual, ya existían proyectos por valor de 9.000 millones de euros que habían manifestado su intención de trasladarse a otros países.

El peso de la correlación horaria

El núcleo de la oposición industry reside en la exigencia de correlación horaria, un requisito que obliga a que el 80 por ciento de la energía consumida por los centros de datos provenga de fuentes renovables en cada hora del día, incluyendo las horas nocturnas. Esta medida implica la instalación de costosos sistemas de baterías para almacenar la energía generada durante el día y suministrarla en la noche, lo que genera un diferencial de costes significativo respecto a Portugal.

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Esta obligación no solo eleva los costes operativos inmediatos, sino que también plantea riesgos legales futuros. La normativa probablemente provoque arbitrajes de inversores contra el Estado español, un fenómeno que ya ocurrió con las primas a las instalaciones de energías renovables. La combinación de altos costes de infraestructura y la incertidumbre jurídica disuade a los promotores de mantener sus operaciones en el territorio nacional bajo las condiciones actuales.

Consenso en la oposición política y autonómica

La impugnación del decreto no solo proviene del sector privado, sino que cuenta con el apoyo unánime de las comunidades autónomas más afectadas. Madrid, Aragón y Andalucía presentarán recursos administrativos por invasión de competencias, ya que consideran que la regulación estatal atenta contra las atribuciones de los gobiernos regionales. Madrid y Aragón son, con diferencia, las principales sedes de esta infraestructura crítica en el país.

La concentración geográfica de estos activos hace que la decisión gubernamental tenga un impacto regional directo. Madrid concentra el 55 por ciento de la base instalada de centros de datos, mientras que Aragón alberga el 30 por ciento restante. La oposición de estas regiones refuerza la posición de SpainDC y añade presión política sobre el ejecutivo central, creando un frente común contra la aplicación de la norma.

Respuesta del Partido Popular

El sector político de la oposición también se ha pronunciado con claridad contra la normativa. Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, ha manifestado su rechazo frontal al Real Decreto, asegurando que la norma prohíbe en la práctica la instalación de nuevos centros de datos y aísla a España de la revolución tecnológica global.

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Nadal ha anunciado a través de su cuenta en X que el Partido Popular derogará el Real Decreto si llega al poder. Asimismo, el partido propone aprobar una nueva legislación que permita el desarrollo de estos proyectos y garantice su sostenibilidad, posicionándose como la alternativa legislativa frente a lo que consideran una medida restrictiva que daña la competitividad económica del país.