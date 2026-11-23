SpainDC impulsa recurso cautelar contra la norma que exige 80% renovable, alertando de fuga de 9.000 millones de euros hacia Portugal por inseguridad jurídica.

La patronal SpainDC presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el real decreto de centros de datos aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes. La industria tecnológica busca obtener medidas cautelares urgentes para paralizar la entrada en vigor de la norma y evitar la fuga de inversiones multimillonarias hacia otros países como Portugal.

Justificación legal y protección de capital

SpainDC considera que el decreto vulnera principios de proporcionalidad y reserva de ley, lo que pone en riesgo graves inversiones en el sector. La asociación está ultimando el recurso tras analizar el texto definitivo publicado el sábado en el Diario Oficial. El objetivo principal es garantizar seguridad jurídica hasta que los jueces analicen el fondo del asunto y declaren su constitucionalidad.

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Exigencias energéticas y viabilidad del sector

La norma obliga a acreditar que el 80% del consumo anual de instalaciones superiores a 10 megavatios provenga de autoconsumo, almacenamiento o contratos a más de seis años con renovables recientes. Esta exigencia incluye una senda hacia la correlación horaria hasta 2032. SpainDC sostiene que estos requisitos encarecen excesivamente y limitan la viabilidad técnica de los nuevos proyectos de despliegue en el territorio nacional.

Crítica al trato diferenciado y excepciones

El sector denuncia el "ocultismo" regulatorio al aplicar excepciones a proyectos de gigafactorías impulsados por la Administración en la soberanía digital europea. SpainDC critica el trato discriminatorio contra la industria de los centros de datos en comparación con la gigafactoría de Mora la Nova. La falta de transparencia en la selección de empresas participantes ha generado desconfianza en el mercado tecnológico español.

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Riesgos económicos y fugas de capital

La regulación amenaza desviar hasta 9.000 millones de euros en inversiones hacia Portugal debido a la incertidumbre generada por la norma. Hay 15 gigavatios con permisos concedidos y más de 20 gigavatios en cola, representando cerca del 40% del consumo pico nacional. La directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís, defendió la solidez jurídica del recurso ante el Consejo de Estado y la industria.

Impulso judicial y contexto electoral

Díaz ha anunciado que convocará a la junta directiva para formalizar la presentación ante la Justicia antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La presidenta del sector calificó la aprobación del texto de "deprisa y corriendo" a una semana de los comicios. La industria trabajará como si este decreto no existiese para proteger la inversión y exigir transparencia en la tramitación legislativa.