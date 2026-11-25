SpainDC impugna el nuevo real decreto en el Supremo buscando su suspensión para evitar daños irreparables a las inversiones en soberanía digital.

La organización SpainDC, principal asociación empresarial que representa a los promotores de centros de datos en España, ha formalizado recientemente un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. Esta acción legal se dirige específamente contra el real decreto aprobado el viernes pasado por el Gobierno español, una normativa que establece nuevos requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia aplicables a la infraestructura de centros de datos.

Impugnación legal y solicitud de suspensión cautelar

El recurso interpuesto por la patronal tiene como objetivo principal la suspensión cautelar de la entrada en vigor de la normativa gubernamental. Los líderes de SpainDC argumentan que la aplicación inmediata de estas reglas podría causar daños irreparables al sector de la tecnología y la inversión en España. La asociación asegura que está actuando para proteger a una industria que cumple con sus obligaciones legales y que ahora enfrenta el riesgo de perder lo construido.

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Impacto retroactivo y riesgo para la inversión millonaria

La principal objeción técnica de SpainDC radica en el efecto retroactivo de la nueva regulación sobre proyectos que ya cuentan con permisos, financiación y obras en fases avanzadas. Según la organización, la norma puede paralizar proyectos ya en marcha y poner en riesgo inversiones millonarias al imponer exigencias que no estaban vigentes cuando se iniciaron dichas iniciativas. La directiva de SpainDC, quien ha asumido el liderazgo en esta defensa, ha calificado este cambio de reglas como una interferencia injusta que amenaza la viabilidad económica de empresas que han invertido años en el país.

Plazos restrictivos y amenaza a la soberanía digital

La normativa establece plazos ajustados para la adaptación: los proyectos que aún esperan permisos disponen de tres meses para acreditar los nuevos requisitos, mientras que las instalaciones ya concedidas sin conexión cuentan con seis meses. Superado este tiempo, las empresas podrían perder sus autorizaciones operativas. La directora ejecutiva de SpainDC ha denunciado que estas trabas dificultan la capacidad de España para competir por infraestructuras de inteligencia artificial, sugiriendo que las inversiones podrían desplazarse a otros países europeos.

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Diferencias energéticas con otros modelos europeos

SpainDC también ha cuestionado la pertinencia de tomar como referencia a Irlanda para establecer los límites de consumo energético. Los datos presentados indican que los centros de datos en Irlanda suponen el 23% del consumo eléctrico total, en contraste con el 0,8% en España y el 5% en Países Bajos. La patronal argumenta que aplicar estándares comparados con modelos de saturación extrema desconsidera la situación actual del mercado español y desincentiva el desarrollo de infraestructuras críticas.

Cuestionamientos procedimentales y exenciones controvertidas

El recurso legal ha atacado la tramitación urgente de la norma, que omitió la consulta pública previa, un procedimiento que el Tribunal Supremo ya utilizó para anular decretos anteriores por defectos de forma. Además, SpainDC señala la ilegalidad de aprobar la norma sin notificarla a la Comisión Europea mediante el procedimiento TRIS, ignorando advertencias de la CNMC y de Bruselas. También se critica la exención otorgada a gigafactorías de baterías, como la de Mora la Nova, un trato que se considera discriminatorio hacia el sector de los centros de datos, los cuales son demandantes puros de energía que pagan por sus propias infraestructuras específicas.

Posición política y perspectiva judicial exclusiva

Aunque Alberto Nadal, del Partido Popular, ha adelantado la derogación de este decreto si el partido gobierna, SpainDC ha desligado su estrategia del calendario electoral. La organización insiste en que su camino es exclusivamente judicial, actuando como si las elecciones no existieran. El objetivo es resolver la controversia en los tribunales para acabar con la incertidumbre normativa, independientemente de que el actual Ejecutivo mantenga la norma o que cambie la composición del gobierno en el futuro.